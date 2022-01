Con una salda formazione di dizione, teatro e recitazione che lo ha portato a comparire in fiction e film di spessore: chi è Carlo D’Addio.

La sua vita è avvolta dal mistero ma è noto a tutti il suo grande talento e la sua notevole esperienza teatrale e cinematografica. Ha spaziato dai grandi classici a notevoli pellicole, partecipando anche a una nota trasmissione Mediaset. Ecco chi è Carlo D’Addio attore veneto.

Carlo D’Addio chi è: biografia e carriera

Carlo D’Addio nasce a Padova il 29 dicembre 1946, sotto il segno del Capricorno. Non si conosce nulla relativo alla sua infanzia, ciò che è noto è la sua passione per il teatro e la recitazione che persegue per tutta la sua vita. Si forma presso il Laboratorio di dizione e recitazione direttore Sergio Lo Mascio e, successivamente, nel Laboratorio di teatro e recitazione diretto da Roberto Citran Teatro. Solca il palco con tante interpretazioni classiche come I Rusteghi nel 2006 per poi passare al grande schermo.

Proiettore cinema

Appare in diverse pellicole quali: Carlo Goldoni (regia di Alessandro Bettero), Sangue pazzo (regia di: Marcotulio Giordana), La Lunga Distanza (regia di: Carlo Mazzacurati), Morte di un confidente (regia di: F,lli Manetti). Ha preso parte al cast di Il Fuggiasco e di Primo Amore. Nel 2022 prende parte alla mini-seria italiana La Sposa.

Carlo D’Addio: la vita privata

La vita privata dell’attore italiano sembra avvolta dal mistero. Ci sono pochissime informazioni sulla sua personalità e nessuna riguardo il suo stato sentimentale. Vive a Padova dove è nato e cresciuto e dove ha studiato teatro e recitazione. Quello che risulta evidente è che non sembra avere profili social, è molto riservato e quasi invisibile agli occhi attenti del gossip al quale è riuscito a nascondere quasi tutto.

Carlo D’Addio: la curiosità

-Ha partecipato come concorrente a Ok il prezzo è giusto, la storica trasmissione Mediaset per anni condotta da Iva Zanicchi

Riproduzione riservata © 2022 - DG