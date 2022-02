Scopriamo chi è Beatrice Scolletta, la prima finalista in dolce attesa nella storia del concorso di bellezza più famoso nel nostro Paese: Miss Italia! Ecco la sua storia…

Seconda classificata a Miss Italia 2020, Beatrice Scolletta è la prima donna nella storia di Miss Italia a sfilare con il pancino, incinta di 3 mesi al momento della sua partecipazione come finalista 2021 nel celebre concorso di bellezza la cui premiazione è stata fissata per il 13 febbraio 2022! Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla storia, dalla biografia alla vita privata!

Chi è Beatrice Scolletta e dove vive?

Beatrice Scolletta vive a Nettuno (Roma) e si era classificata seconda nell’edizione 2020 di Miss Italia che ha visto il titolo assegnato a Martina Sambucini. Fascia di Miss Lazio 2021, è nata a Roma e si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche. Nel cassetto il sogno di aprire un centro di ‘pet therapy’, ha deciso di rimettersi in gioco a Miss Italia per dimostrare che anche una mamma può fare “tutto ciò che desidera, se lo desidera“.

La vita privata di Beatrice Scolletta

Nella vita privata di Beatrice Scolletta ci sono l’amore per la sua bella famiglia e tante passioni, su tutte quella per gli animali. Sposata e mamma, ha deciso di partecipare a Miss Italia portando la sua storia davanti al pubblico e raccontando così la sua esperienza personale: “Ho voluto buttarmi in quest’esperienza nuova – ha scritto su Instagram – perché avevo una voglia matta di dimostrare a tutti che anche una mamma può inseguire i propri sogni, che i nostri figli sono il nostro valore aggiunto e non un limite, ho cercato di dare forza a tutte quelle donne che pensano di non farcela“.

Chi è il marito di Beatrice Scolletta?

Beatrice Scolletta è sposata con Roberto Mastrella e, secondo le informazioni disponibili sui social, il marito lavora come creative designer. La coppia condivide spesso dolcissimi scatti su Instagram e al momento della partecipazione di Beatrice Scolletta a Miss Italia 2021 era in dolce attesa del terzo figlio. I primi due figli si chiamano Leone e Vittoria Romana.

Altre 2 cose da sapere su Beatrice Scolletta

– Si definisce “una donna, una moglie e una mamma che cerca di raggiungere nuovi traguardi per sé e per la sua famiglia“, come si legge sul sito del concorso di bellezza.

– È stata la prima finalista di Miss Italia a prendere parte al concorso in dolce attesa!

