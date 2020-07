Da decenni al fianco di uno dei più affermati giornalisti italiani, Augusta Iannini è una donna dalla brillante carriera. Scopriamo di più sul suo conto!

Donna elegante e raffinata, ha sposato Bruno Vespa e con lui ha messo su famiglia. Chi è davvero Augusta Iannini? Vi sveliamo la sua vera storia, dalle origini alle sfumature della vita privata. La sua biografia racconta di una persona capace e carismatica, con una carriera sfavillante nel mondo della giustizia…

Chi è Augusta Iannini?

Augusta Iannini è nata a L’Aquila, sotto il segno del Capricorno, il 20 gennaio 1950. Ha studiato al Liceo Classico e si è laureata in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. La sua carriera di magistrato è iniziata nel 1977, dopo il superamento dell’abilitazione alla professione forense.

Tra il 1980 e il 1983 ha ricoperto l’incarico di magistrato di sorveglianza sulle carceri, poi giudice istruttore del Tribunale di Roma. Per un decennio, fino al 2001, è stata giudice per le indagini preliminari e si è occupata di tantissimi processi per frodi bancarie e reati contro la pubblica amministrazione. In seguito ha iniziato a lavorare per il Ministero della Giustizia, con ruoli di grande rilievo.

Il matrimonio di Bruno Vespa e Augusta Iannini

La vita privata di Augusta Iannini è nota per le sue nozze con il giornalista e conduttore Bruno Vespa. Dal marito, che ha sposato nel lontano 1975, ha avuto due figli: Federico e Alessandro Vespa. Il primo ha seguito le orme del padre e ha intrapreso una carriera nel mondo del giornalismo in radio, il secondo, come mammà, ha percorso i binari che lo hanno portato a diventare un avvocato.

L’unione tra Bruno Vespa e Augusta Iannini è davvero inossidabile. Il loro è un grande amore, arrivato indenne allo strepitoso traguardo dei 40 anni di matrimonio! Hanno sempre vissuto al riparo dai riflettori, nonostante la fama di entrambi nei rispettivi settori.

Augusta Iannini e il marito vivono a Roma: hanno una chiacchieratissima casa in Piazza di Spagna (che però in pochi hanno la fortuna di aver visto).

5 curiosità su Augusta Iannini

-Il profilo Instagram riconducibile al magistrato Iannini è blindato, mentre su Facebook gli aggiornamenti sembrano fermi al 2018…

-Nel 2012 è diventata vice presidente dell’Autorità Garante e ha alle spalle numerose pubblicazioni. Tra queste figura Guida alla nuova mediazione e conciliazione.

-Per la sua attività ha ricevuto diversi premi: Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore (nel 2009), il Premio Bellisario per la Giustizia (nello stesso anno) e il Minerva alla carriera (nel 2012).

-A Diva e Donna ha rivelato di avere la passione per il cinema e la montagna, e adora anche fare lunghe camminate.

-Cosa sappiamo sui guadagni di Augusta Iannini? In qualità di vicepresidente del Garante per la privacy, ha percepito 173.990 euro annui lordi, come riporta Giornalettismo in un articolo del 2014.

