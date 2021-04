Il suo vero nome, esordi, vita privata e curiosità su Biggie Bash, il cantante e leader della band salentina Boomdabash.

Biggie Bash è questo il nome di uno dei cantanti raggae più apprezzati e carismatici della scena discografica italiana. L’artista, dopo una lunga gavetta, ha raggiunto il successo e la popolarità insieme alla band salentina, i Boomdabash, con i quali ha venduto milioni di dischi, scalato i vertici delle classifiche e duettato con grandi artisti della musica italiana. Ma conosciamo da vicino chi è veramente Biggie Bash: quale è il suo vero nome, da dove viene, cosa fa nella vita privata e piccole curiosità.

Chi è Biggie Bash

All’anagrafe il suo vero nome è Angelo Rogoli ed è nato a Mesagne, un comune italiano della provincia di Brindisi in Puglia, ma non si conosce con esattezza la data di nascita né il suo segno zodiacale. Ha conseguito il diploma al liceo scientifico e successivamente si è trasferito a Roma dove si è iscritto al corso di laurea di Sociologia criminale alla Sapienza.

Biggie Bash, esordi

A soli 13 anni Biggie Bash si è avvicinato al mondo della musica e in particolare al genere del punk, fino a scoprire e a concentrarsi quasi esclusivamente sulla reggae music. All’università avviene poi l’incontro con Mr. Ketra (Fabio Clemente) insieme al quale nel 2002 darà vita ai Boomdabash.

Biggie Bash, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Biggie Bash non abbiamo molte informazioni. L’artista, nonostante sia molto attivo su Instagram, sembra non amare particolarmente le luci della ribalta sulla sua vita privata. Infatti non è noto se al momento sia o meno sentimentalmente impegnato, né dove viva né a quanto ammonti il suo patrimonio personale.

Biggie Bash, 5 curiosità

-Uno dei suoi motti preferiti è: “Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica”.

-È un grande appassionato e tifoso di basket.

-Pratica crossfit.

-Ha confessato di aver sofferto in passato di attacchi di ansia.

-Ha diversi tatuaggi sul corpo.