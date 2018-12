Insieme al cugino, Antonio Ferraro, Angelo Fasciana è stato tra i protagonisti super invidiati di Riccanza. Scopriamo tutto sul suo conto!

Vi sveliamo il profilo di Angelo Fasciana, uno dei protagonisti del docu-reality Riccanza 3. Ha partecipato al format con il parente Antonio Ferraro, e la sua storia personale è stata oggetto di grande curiosità. Ecco tutto quello che si sa sulla sua biografia e sulla vita privata…

Chi è Angelo Fasciana?

Se vi state chiedendo chi è Angelo Fasciana, iniziamo col dirvi che è un rampollo appartenente a una famiglia molto agiata che risiede in Sicilia. Classe 1997, Angelo vive a Gela, nella favolosa villa dei suoi genitori.

Non sappiamo tantissime cose sul suo conto, dal momento che è approdato a Riccanza 3 nel 2018 e di lui c’erano ben poche informazioni, anche sul web…

La vita privata di Angelo Fasciana

Dell’intraprendente siciliano si sa davvero poco. La sua sfera privata resta avvolta in un alone di mistero in cui, di tanto in tanto, un po’ di luce fa capolino attraverso qualche scatto social.

Nella vita di tutti i giorni fa il produttore musicale, e va fiero del suo studio di registrazione che è tutto il suo mondo. Musica e arte hanno sempre fatto parte della sua esistenza…

Ha una fidanzata? Sì, e su Instagram non manca qualche foto in dolce compagnia…della sua amatissima Marika!

Angelo Fasciana: 5 curiosità

– Angelo Fasciana non è solo un figlio fortunato: la sua vita è fatta di tante ambizioni e di una grande voglia di farcela da solo!

– Sappiamo che adora muoversi e gli sport ad alta carica di adrenalina sono la sua seconda dimensione naturale. Pratica paracadutismo, adora sciare e lasciarsi andare a tuffi acrobatici tra le acque delle sue mete preferite…

– Tra gli scatti di Instagram anche uno che lo ritrae in compagnia di Andrea Damante e Giulia De Lellis, e dalla didascalia sembra di intuire una certa confidenza tra loro…

– Tra le sue passioni le auto di lusso e i viaggi, che non possono mancare nel suo universo!

– Organizza eventi grazie all’input di suo nonno, che lo ha lanciato nel settore affidandogli la gestione del maestoso anfiteatro di famiglia…

