Mora, bellissima, intraprendente: questo il primo identikit di Alessandra Sgolastra, tra i concorrenti di Temptation Island Vip 2018. Scopriamo biografia e vita privata!

La sua forte inclinazione per il mondo dello spettacolo non è un mistero, ed emerge con forza da un profilo Instagram costellato di scatti mozzafiato. Il gossip si è nutrito del suo nome, a caccia di maggiori indizi sulla sua identità, dopo l’annuncio della partecipazione al reality Temptation Island Vip 2018. Ma di Alessandra Sgolastra avevamo già sentito parlare, e vi sveliamo il perché…

Chi è Alessandra Sgolastra?

Nata il 23 settembre 1996, originaria di Recanati, Alessandra Sgolastra è una vera e propria reginetta di bellezza. Inutile dire che il suo primo biglietto da visita siano due occhi intriganti e le sue labbra carnose. Lei è davvero bellissima, e a soli 18 anni ha guadagnato un posto in finale al concorso Miss Blumare Marche 2014.

Il suo volto non è noto nel mondo della tv, anche se ha grandi ambizioni e passioni (tra cui quella per la pallavolo) e un sogno mai sopito di sfondare nel mondo dello spettacolo. La sua famiglia è composta da mamma Jusy, papà Antonio ed Emanuele, il fratello minore. Il 2018 è stato davvero importante per la bella Alessandra, per via del suo inserimento nella rosa di concorrenti a Temptation Island Vip, in coppia con…il suo fidanzato famoso!

Alessandra Sgolastra: vita privata

Di Alessandra Sgolastra abbiamo già sentito parlare, anche se la sua notorietà viveva di luce riflessa. Sì, proprio così, vista la sua relazione amorosa con un ex ‘baby vip’. Stiamo parlando del suo fidanzato famoso, Andrea Zenga, figlio del celebre e indimenticabile portiere Walter.

La loro storia è iniziata nel 2016, dopo la fine del precedente rapporto di Alessandra con un altro ragazzo. La coppia ha deciso di tuffarsi nell’avventura televisiva di Temptation Island, e il figlio di Walter Zenga non ha fatto mistero dell’immenso amore per lei.

