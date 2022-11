Sapete qual è la storia di Alberto Macario? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul figlio di Erminio Macario, la storia e le curiosità che non tutti conoscono…

Alberto Macario è uno dei figli di Erminio Macario, presente a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, nel 2022, per ricordarlo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto e sulla sua biografia, comprese alcune curiosità che forse vi siete persi…

Chi è Alberto Macario e dove vive?

Alberto Macario è figlio del grande e indimenticabile Erminio Macario, erede di uno degli uomini di spettacolo più amati di sempre nel nostro Paese. Al padre, considerato l’inventore del cinema comico italiano che ha impresso il suo talento nella cornice di una straordinaria carriera, ha dedicato un ricordo a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone, nel 2022…

Alberto Macario vive in Piemonte, è un pittore, artista visivo e scrittore e ha raccontato alcuni dettagli della sua storia familiare in alcune interviste… Alberto Macario è nato nel 1943 a Torino, il fratello minore Mauro nel 1947.

La vita privata di Alberto Macario

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Alberto Macario è il primogenito dell’attore Erminio Macario e della moglie, Giulia Dardanelli, che insieme hanno avuto anche un altro figlio, Mauro Macario. In una intervista a La Stampa, rilasciata da Alberto Macario in occasione dell’uscita del francobollo dedicato al padre a 120 anni dalla nascita, ha dipinto così il papà:

“Era un genitore anziano, quando siamo nati Mauro ed io aveva 45 e 41 anni, ma non aveva il tempo per dimostrarsi tale. Da bimbo per me lui era poco più di una voce al telefono. E quando raggiungeva il nostro quartier generale di Santa Margherita Ligure e ci portava in giro doveva nascondersi dietro al cappello e ad una copia del giornale per non essere assalito dai fan…“.

Secondo il racconto di Alberto Macario, che non ha mai avuto figli, suo padre era molto generoso e nella vita di tutti i giorni “non recitava mai”. “Lo vedevamo per lo più in teatro o sui set cinematografici“, ha aggiunto ripercorrendo la loro storia familiare…

Riproduzione riservata © 2022 - DG