Che bella giornata: le location del film di Checco Zalone

Milano, la Puglia ma non solo: ecco tutti i luoghi che hanno ospitato Checco Zalone e tutto il cast di Che bella giornata.

Quando si pensa a Checco Zalone inevitabilmente il primo luogo che viene in mente è la Puglia. Non solo perché l’artista è originario di Capurso, un comune della provincia di Bari, ma anche perché è in Puglia che sono ambientati (se non interamente almeno una parte) tutti i suoi film. Non sfugge a questa regola neppure Che bella giornata, la seconda pellicola nella quale ha recitato l’attore comico. Scopriamo insieme quali sono tutte le location del film arrivato nelle sale cinematografiche nel 2011.

Che bella giornata: le location

All’inizio del film vediamo Checco Zalone vivere e lavorare come buttafuori in un paesino della Brianza. Proprio in Lombardia sono tanti i luoghi che hanno ospitata la troupe del film per le varie ripresa: da Carate Brianza a Alserio, passando per Robecchetto con Induno, Tubirgo, Castano Primo e Cuggiono. E poi ovviamente Milano.

E’ proprio nel capoluogo di regione della Lombardia che Checco Zalone trova lavoro come addetto alla sicurezza del Duomo. E’ proprio la cattedrale, con le sue guglie e la caratteristica “Madonnina” ricoprono un ruolo di grande importanza in Che bella giornata per lo sviluppo della storia.

Che bella giornata: Checco Zalone e la Puglia

Come detto in precedenza, tra le location parte del di Che bella giornata (così come Cado dalle nubi, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo) è stato girato in Puglia.

E’ facilmente riconoscibile Alberobello con i suoi caratteristici Trulli, ma questa non è l’unica località della regione a essere stata sede delle riprese del film. Alcune scene sono state girate anche a Polignano a Mare, altre a Monopoli.

Il legame tra il film e la Puglia è inoltre rinforzata dalla presenza per un cameo di uno dei cantanti più famosi della regione: Caparezza.

