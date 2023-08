Chanel Totti ha postato alcune foto delle sue vacanze in compagnia del fidanzato ed è stata travolta da una marea di critiche.

Chanel Totti ha trascorso le sue vacanze con i suoi genitori e spesso in sua compagnia è stato presente il fidanzato Cristian Babalus. Sui social la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti non ha perso occasione per mostrarsi su una moto d’acqua o difronte a una spiaggia paradisiaca in compagnia del fidanzato, e le sue foto hanno attirato le critiche degli haters sui social.

“Una ragazzina di 16 anni, già fa la donna vissuta, i genitori straricchi che le imsegnano a vivere nel lusso senza fare nulla,si portano in vacanza i fidanzatini di turno! Poveri noi ancora a cosa dovremo assistere!”, ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “E papi e mamy pagano!!! Nella vita penserà tutto le sia dovuto!! Mamma mia povera Italia!”.

Ilary Blasi

Chanel Totti in vacanza con il fidanzato: le critiche social

Chanel Totti è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche per le sue foto in vacanza con il fidanzato Cristian Babalus e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda. In più d’un occasione la figlia dei due vip è stata presa di mira dagli haters, che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico o per i suoi “sfoggi di lusso”. Chanel non ha mai replicato alle critiche sul suo conto e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.