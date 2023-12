Ormai non ci sono più dubbi sulla relazione tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Il cantante allo scoperto con un video.

Le presentazioni alla madre che hanno fatto seguito alle foto insieme di questa estate. Ora, una ulteriore prova che tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti le cose stiano andando alla grande. L’artista ha condiviso un video abbastanza emblematico durante un concerto che lo ha visto nel pubblico con amici e, appunto, la famosa giornalista.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti allo scoperto

Cesare Cremonini

Al netto delle indiscrezioni e dei rumors usciti dalla scorsa estate sul loro conto, Cremonini e la Cardinaletti non si sono mai ufficialmente dichiarati come coppia. Peccato che a dare una risposta in tal senso sia stato, in queste ore, proprio il cantante che ha condiviso un video che lascia pochi dubbi sul suo rapporto con la giornalista.

Il buon Cesare, infatti, ha pubblicato un filmato che lo vede protagonista con la donna ma anche insieme a due cari amici, Valentino Rossi e la compagna, Francesca Sofia Novello, oltre che altre persone, al concerto di Calucutta a Bologna, per la precisione all’Unipol Arena di Casalecchio.

Una sorta di prova e di conferma di come il cantante e la giornalista facciano ormai coppia fissa: “È davvero bello cantare le canzoni di Calcutta. C’è della bontà, della pura e profonda dolcezza. Una cosa molto preziosa per chi scrive canzoni e canta ad occhi chiusi. Forse per questo alle sue parole piace stare nude su bocche stupende e spalancate. Un bellissimo live. Grazie Edoardo. Complimenti alla band e a tutte le persone che ci lavorano. A presto!”, ha scritto Cremonini taggando anche Giorgia, Francesca e Valentino.

Che possa essere il primo di una serie di contenuti che lo vedranno protagonista insieme alla donna? Chi lo sa…

Di seguito il post Instagram del cantante con i tag e le sue parole: