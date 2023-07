Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio sull’ipotesi che vorrebbe Cesara Buonamici come opinionista unica al GF Vip.

Da giorni circolano indiscrezioni in merito alla presunta presenza di Cesara Buonamici al GF Vip 8 in qualità di opinionista unica. Sulla questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha svelato tramite stories via social perché secondo lei non sarebbe una buona idea:

“La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del gf è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.

CESARA BUONAMICI

Cesara Buonamici al GF Vip: il commento di Selvaggia Lucarelli

A quanto pare Selvaggia Lucarelli non sarebbe completamente d’accordo con la presunta scelta Mediaset di far entrare Cesara Buonamici come opinionista fissa al GF Vip. L’indiscrezione al momento non ha ricevuto conferme e in tanti, sui social, si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli in merito alla questione.

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi sembra che l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di “rivoluzionare” il programma a scapito dei suoi aspetti più trash. Sarà vero?