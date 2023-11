Allarme in casa di Cecilia Rodriguez. La modella argentina, infatti, ha spiegato ai fan di non stare molto bene. Ecco perché.

Ultimamente molto social, Cecilia Rodriguez si è sfogata con i suoi fan su Instagram riguardo la sua salute. La sorella di Belen, infatti, nelle ultime ore ha spiegato di non sentirsi bene a causa di una serata che non è andata esattamente come si aspettava.

Cecilia Rodriguez, piccoli problemi di salute

Cecilia Rodriguez

Nelle ultime ore, come detto, i fan di Cecilia Rodriguez si sono allarmati per le condizioni di salute della donna. La sorella di Belen, infatti, è stata male dopo una serata in ristorante. A raccontare cosa le sia accaduto è stata la stessa argentina: “Non mi sento tanto bene. Ho preso un po’ di freddo e quindi ho fatto il test Covid giusto per sicurezza”, ha spiegato nelle sue stories Instagram.

La donna ha poi sottolineato meglio cosa le è successo: “Ho preso freddo con quel bellissimo vestito che ho indossato l’altro giorno. Perché? Io durante la cena ero seduta vicino ad una stufa a fungo e quindi ho tolto il cappotto. Ecco ho voluto fare la f**a ma questo costa carissimo…”.

“Volevo precisare che il ristorante dove ho tolto il cappotto era pieno di stufe a fungo ma era all’aperto. Sono cose che succedono ma ho capito che non lo toglierò mai più il cappotto. Non farò mai più la f**a in vita mia. Io sono quel tipo di persona che ogni volta che vado al ristorante non mi alzo neanche per fare pipì perché cado per terra o inciampo. Quella sera sono stata seduta per tutto il tempo e non ho sentito il freddo perché avevo quel tipo di stufa dietro di me. Ed ora eccomi qui…”.

Al netto di quello che pare essere stato un colpo di freddo, sia Cechu che Ignazio Moser si sono poi mostrati in altre stories su Instagram ben più serene. Quindi, forse, il peggio è passato.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina: