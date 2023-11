Rifare I Cesaroni? No grazie. Alessandra Mastronardi si espone sull’eventuale reboot della serie che l’ha resa celebre in tv.

Per tanti rimarrà la famosa Eva de I Cesaroni. Eppure, oggi, Alessandra Mastronardi, attrice di successo, in un certo senso rinnega la serie che l’ha fatta diventare molto famosa nel mondo della tv e dello spettacolo. Protagonista nella nuova serie Paramount+, One Trillion Dollars, la donna ha risposto ad alcune domande in modo molto particolare.

Alessandra Mastronardi, le parole su I Cesaroni

L’attrice ha parlato molto apertamente della sua carriera e di quando con ‘I Cesaroni’ aveva guadagnato i primi soldi: “Ci ho comprato una macchina. Mica una Ferrari”, ha precisato la Mastronardi come riportato da Il Messaggero.

E sulla possibilità di un reboot de I Cesaroni: “Ho sentito delle voci, ma niente di ufficiale. Se lo rifacessero io non ci sarei. Non sono per i reboot (i rifacimenti, ndr) e non mi servono: quando i cicli si chiudono, si chiudono. In più il mio personaggio (Eva Cudicini, ndr) si era sposato, aveva fatto due figli, se tornasse sarebbe nonna: no grazie. E poi mica parliamo di un successo globale alla Friends”.

“Se lo guarderei? No. Se voglio rivedere il cast de I Cesaroni ci vado a cena. Volentieri”.

A proposito del suo addio alla serie: “Decisi io, dopo averci riflettuto a lungo. Le scelte le soffro, ma poi non torno indietro. Non ero più io, non ero più quella cosa là. Volevo alzare l’asticella. La parte difficile è stata convincere gli altri ad accettare lo strappo”.

“Se sono pentita di aver fatto I Cesaroni? Mi dispiace che ogni volta che si parla della mia carriera, si debba tornare indietro di 17 anni. Ho fatto anche Woody Allen (To Rome with Love, ndr), non lo dice mai nessuno ma pazienza”.

Sul futuro da attrice: “Da I Cesaroni in poi ho imparato tutto da sola. Sono caduta, ho fatto sbagli, cose che avrei potuto fare meglio o che non avrei dovuto fare, e tutto sotto una gigantesca lente d’ingrandimento. Ho ricominciato tante volte. E ho solo 37 anni”.

Di seguito anche un post Instagram dell’attrice: