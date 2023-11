Questioni di coppia e di look tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Una particolare scelta del ragazzo non è piaciuta all’argentina…

Sono tornati ad essere molto social dopo un periodo in cui qualcuno aveva anche ipotizzato una mezza crisi. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che nelle ultime ore sono stati protagonisti di una curiosa gag dovuta al nuovo look del ragazzo. Infatti, l’argentina non è rimasta soddisfatta dalla sua scelta in termini di barba…

Cecilia Rodriguez e il look di Moser

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

Nelle scorse ore era stato proprio Ignazio a far vedere a tutti la sua nuova scelta in termini di look. Il giovane 33enne, infatti, aveva deciso di farsi completamente la barba rimanendo senza neppure un pelo. “Ciao sono Ignazio, ho 22 anni e vengo da Trento”, aveva scritto mostrandosi su Instagram.

Questo cambiamento ha stravolto completamente il suo volto facendo sembrare notevolemente più giovane. Una “modifica” che la sua Cecilia non ha approvato. “Allora? Un disastro, mi sembra di essermi fidanzata con un ventenne”, ha spiegato l’argentina.

E ancorta: “Un toyboy? Sono un po’ scioccata ancora adesso e devo riprendermi, sei troppo diverso. Non sembri tu”. Nelle stories social successive, va detto, Cechu ha cambiato, in parte, idea: “Ho un fidanzato nuovo, giovane, bello e sbarbato”.

La trasformazione di Moser ha colpito anche i suoi tanti seguaci sui social che sono rimasti spiazzati: “Ma come mai questa scelta?”, ha chiesto qualcuno. “Sembri un’altra persona davvero”, “Cavolo, ti ho visto e non ti avevo riconosciuto. Pensavo di essermi messa a seguire un altro ragazzo”, ha addirittura scritto un altro utente.

Staremo a vedere se il giovane vorrà tenere ancora questo look a lungo o si farà ricrescere, come prima, la barba.

