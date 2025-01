Caterina Balivo spiazza tutti e “copia”… Melania Trump

Gag per Caterina Balivo durante l’ultima puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1: la conduttrice imita e copia Melania Trump.

Durante la puntata odierna de ‘La Volta Buona’, il programma pomeridiano di Rai 1, Caterina Balivo ha sorpreso il pubblico con un’imitazione inaspettata: vestita come Melania Trump, First Lady degli Stati Uniti, con tanto di look relativo all’apparizione durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Usa.

Caterina Balivo “come” Melania Trump

Ha scelto l’ironia Caterina Balivo per dare inizio alla recente puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1. La conduttrice, infatti, si è presentata con un look molto simile a quello indossato da Melania Trump durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump a 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Caterina Balivo

Nelle scorse ore, infatti, la First Lady americana ha colpito tutti indossando un lungo cappotto doppiopetto blue navy con un colletto bianco che si intravedeva sotto. Il tutto accompagnato da un lungo tubino bianco.

A destare particolare attenzione nel look di Melania, però, il cappello indossato, anche questo blu con una fascia bianca.

La Balivo ha quindi riproposto, almeno in parte, lo stesso outfit scherzando con il suo pubblico e non solo.

La gag sul cappello

La gag vera e propria della conduttrice de ‘La Volta Buona‘ è stata quella che ha preso in esame il cappello: “Questo cappello, vi assicuro. Non si vede nulla”; ha detto la Balivo. “E siccome qualcuno mi scrive che faccio le facce durante le interviste… ecco forse lo terrò per le prossime interviste”.

La scenetta andata in onda su Rai 1 ha sicuramente attirato l’attenzione dei telespettatori e dei presenti in studio che hanno apprezzato la simpatia della donna e anche il modo con cui la bella Caterina si sia messa in gioco con questo “confronto”, a livello di look, con la First Lady americana.