A “La Vita in Diretta” si parla anche delle ultime novità del caso Dora Lagreca: potrebbe averla fatta finita.

Passato in rassegna anche il caso Dora Lagreca, la ragazza caduta dal balcone di casa del fidanzato a Potenza secondo dinamiche ancora poco chiare.

Secondo le ultime notizie emerse, la ragazza sarebbe caduta di schiena, dunque sarebbe in ballo anche l’ipotesi di suicidio. “Probabilmente si è trattenuta e ha cercato di aggrapparsi al corrimano” ha aggiunto Roberta Bruzzone. Si sta cercando di indagare sulla dinamica, ma ancora non è chiaro se si tratti di una fatalità o di un’azione volontaria. Si accredita anche la versione per cui la ragazza, essendo impattata anche su una parabola e caduta di schiena, probabilmente potrebbe essere anche stata spinta.

Ed effettivamente, è emerso anche un dettaglio da parte del suo fidanzato Antonio, attualmente indagato: pare infatti, che i due stessero litigando al momento dell’accaduto. Il motivo? La gelosia. Pare che il ragazzo infatti fosse molto possessivo nei confronti della giovane che, essendo sempre solare e piena di vita, si vede difficile che possa essersi volontariamente buttata dal balcone.