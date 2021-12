Carolina Marconi ha appena terminato le sedute di chemioterapia e ha confessato il suo forte desiderio di avere un figlio.

Carolina Marconi sta combattendo probabilmente la battaglia più difficile che la vita le ha riservato (ad aprile le è stato diagnosticato un cancro al seno) e sui social ha confessato che adesso, dopo la chemioterapia, dovrà sottoporsi per 5 anni a una cura ormonale. L’ex gieffina ha specificato che la cura purtroppo non le renderà possibile progettare una gravidanza come aveva sperato.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/marconicarolina/?hl=it

Carolina Marconi: il sogno di avere un figlio

Durante un controllo di routine a cui si era sottoposta nel tentativo di cercare una gravidanza, Carolina Marconi ha fatto la drammatica scoperta di avere un cancro. Dopo un delicato intervento e alcune sedute di chemioterapia, la showgirl ha svelato ai fan quali sarebbero le sue condizioni e ha rivelato che purtroppo dovrà sottoporsi a una lunga cura ormonale che, per almeno due anni, non le consentirà di cercare una gravidanza.

“Parlando con il mio oncologo, visto il grande desiderio che ho di avere un bambino, mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza, ma alla mia domanda esplicita è stato un po’ titubante…mi ha detto vediamo cosa succederà in questi anni”, ha confessato Carolina Marconi in un post sui social, e ancora: “Mi è mancato il respiro sotto la mascherina in quel momento di silenzio…avevo un’altra volta quel nodo alla gola di angoscia e sofferenza…mi sentivo nuovamente persa, cercavo di trattenere le lacrime…in tutti questi mesi ho sempre pensato e creduto che era cosa certa ed ero felice di sapere che comunque sia ci poteva essere anche per me una gioia…una luce in fondo al tunnel”.

I messaggi di solidarietà

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato i loro messaggi di solidarietà alla showgirl, che ha sempre potuto contare sull’amore e la vicinanza del suo compagno, l’ex calciatore Alessandro Tulli.

