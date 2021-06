Carlo Cracco, il famoso chef e personaggio televisivo sta per inaugurare un nuovo a Portofino. L’annuncio via social.

Chef stellato ma anche personaggio televisivo fra i più amati del piccolo schermo, stiamo parlando di Carlo Cracco che per l’estate 2021, ha deciso di debuttare con la sua arte culinaria nel territorio ligure, dove? A Portofino. A darne l’annuncio è stato lo stesso chef in persona condividendo la notizia attraverso i suoi account social. Ecco la data dell‘inaugurazione e tutti i dettagli.

Carlo Cracco apre “Cracco Portofino”. Ecco quando

“Sono felice di annunciarvi che da venerdì 2 luglio aprirà il ristorante Cracco Portofino. Non vediamo l’ora di accogliervi e stiamo preparando gli ultimi ritocchi e perfezionando il nuovo menù. Per info e prenotazioni potete scrivere e info@craccoportofino.it e reservation@craccoportofino.it Vi aspettiamo!” Con queste poche righe condivise sui suoi social network, l’ex protagonista di Masterchef ha ufficializzato la sua nuova avventura nel territorio ligure.

L’annuncio condiviso in rete, è stato anche accompagnato da uno scatto in cui appare sempre Carlo Cracco sotto la sua nuova insegna ed il suo nuovo ristorante, prenderà il posto dello storico Pitosforo in Piazzetta.

Chi è Carlo Cracco

Classe 1965 e originario della provincia di Vicenza, Carlo Cracco nell’ultimo decennio si è imposto non solo come uno dei migliori chef italiani nel mondo ma anche come uno dei personaggi televisivi più chiacchierati. Merito degli anni trascorsi nei panni di giudice al talent Sky, MasterChef (che ha poi deciso di abbandonare al termine dell’edizione 2017) ma oggi continua sempre a riscuotere successo con la sua attività di cuoco e di imprenditore. E pensare che il suo sogno da ragazzo “Era quello di viaggiare!!! Alla scuola alberghiera all’inizio in pagella nella materia ‘cucina’ avevo addirittura quattro” ha così raccontato Cracco in un’intervista a Grazia.