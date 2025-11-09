Carichi lo smartphone nel modo giusto? L’azione che accorcia la vita della batteria

Un gesto che compiamo ogni giorno può compromettere la salute della batteria e costringerci a sostituirla molto prima del previsto.
Collegare il telefono alla presa elettrica è ormai un gesto automatico, ripetuto più volte al giorno. Eppure, dietro questa abitudine – all’apparenza – banale, si nasconde un aspetto che molti sottovalutano: il modo in cui si ricarica la batteria influisce direttamente sulla sua longevità. Ci si ritrova, dunque, a dover sostituire la batteria dello smartphone, prima del tempo previsto, a causa di errori che, nei fatti, si possono evitare. Scopriamo, dunque, come incrementare la durata della batteria e gli errori da evitare.
Smartphone, lo carichi nel modo giusto? Il gesto che danneggia la batteria
In passato era diffusa la convinzione che fosse giusto lasciare il cellulare acceso fino a quando non si spegneva da solo.
Oggi sappiamo che per le batterie moderne agli ioni di litio è l’esatto contrario: portarle ripetutamente allo 0% accelera l’usura interna. Ogni volta che la cella energetica si trova a livelli così bassi, aumenta lo stress elettrochimico che ne riduce progressivamente la capacità.
Anche restare a lungo sotto una soglia intorno al 20% può provocare un logorio più rapido. La scarica profonda, quindi, non è più una strategia valida: è piuttosto un’abitudine da abbandonare se si vuole mantenere il dispositivo efficiente nel tempo.
Perché non è una buona idea lasciare il telefono sempre al massimo
C’è un altro comportamento molto diffuso: caricare lo smartphone fino al 100% e lasciarlo collegato per ore. In molti lo fanno durante la notte, pensando che non comporti alcun rischio.
In verità, tenere costantemente la batteria alla massima capacità espone le celle a micro-sbalzi di temperatura e di tensione che, col passare dei mesi, ne riducono la durata complessiva.
Gli esperti consigliano di attuare ricariche più brevi e distribuite nell’arco della giornata, cercando di restare in una fascia intermedia di energia.
Alcuni produttori hanno introdotto sistemi di ricarica intelligente che interrompono e/o rallentano il processo quando il livello si avvicina al 100%, proprio per limitare questo tipo di usura.