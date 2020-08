Entro il prossimo 12 novembre sarà scelta la città che coprirà il titolo di Capitale della Cultura per l’anno 2022.

Fiato sospeso per sapere quale delle città italiane si aggiudicherà, per l’anno 2022, il titolo di Capitale della Cultura. Sono 28 le provincie in lizza, come annunciato anche dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Proprio nei giorni scorsi, infatti, è stato trasmesso l’elenco, delle prescelte, al presidente della Conferenza Unificata. Per sapere il nome della città designata, però, si dovrà attendere il prossimo 12 novembre. Il prossimo step, inoltre, ci sarà il prossimo 12 ottobre quando da 28 le città scenderanno a 10, fino poi al rush finale.

Dario Franceschini: “Non è un concorso di bellezza”

Se Parma è stata scelta come capitale della cultura 2020 (e anche per il 2021) sale l’attesa per sapere chi sarà la prescelta per l’anno 2022. Da Nord a Sud, sono tanti i comuni italiani che vorrebbero vedersi accreditato questo titolo importante. Lo stesso Dario Franceschini – Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo – ha deciso però di fare una precisazione:

“In tutte le sue edizioni la Capitale della cultura ha innescato meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali dei territori. Non è un concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale”.

Inoltre va ricordato che Bergamo e Brescia, invece, sono state proclamate capitali della cultura per l’anno 2023, in segno di solidarietà per quanto è accaduto a causa del Coronavirus.

Capitale della Cultura 2022: ecco le 28 candidate

Se per sapere quale città sarà eletta capitale della cultura 2022, possiamo però già darvi l’elenco delle 28 città che si contendono questo titolo: