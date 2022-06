Le Canarie sono perfette per una vacanza di mare, relax e divertimento. Dove andare? Vediamo quali sono le località più gettonate.

Le Isole Canarie sono la meta perfetta per coloro che sono alla ricerca di una vacanza che coniughi alla perfezione mare, relax e divertimento. Da Gran Canaria a Fuerteventura, passando per Tenerife e Lanzarote: come scegliere il posto ideale? Vediamo le particolarità di ogni località.

Isole Canarie: dove andare in vacanza?

Arcipelago di origine vulcanica situato nell’Oceano Atlantico, al largo della costa occidentale dell’Africa, le Isole Canarie sono la meta ideale per le vacanze di ogni periodo dell’anno. Il clima, infatti, è temperato per 365 giorni. Non solo per la temperatura, questa località è il giusto mix di mare, relax e divertimento.

Le Isole Canarie offrono destinazioni per tutti i gusti. Tenerife, ad esempio, è la meta ideale per coloro che cercano anche tutte le comodità della città, aeroporti compreso. Con 2034 km quadrati, è la più grande di tutto l’arcipelago e offre spiagge sabbiose e non, ma anche il Parco nazionale del Teide. Pertanto, è la scelta ideale sia per coloro che amano il mare che per quanti adorano le escursioni in mezzo alla natura.

In alternativa, optate per Lanzarote, ideale per passeggiate tra spiagge incontaminate, vulcani e grotte. Grande attrattiva della località è il Museo Atlántico, vicino alla costa di Las Coloradas. Qui c’è un parco subacqueo con bellissime statue situate a 12 metri di profondità. Le escursioni vi resteranno nel cuore per sempre. Che dire, poi, de La Palma? Sceglietela se amate la privacy e le escursioni: avete ben 700 km quadrati a disposizione, con 1.000 km di sentieri segnalati ad hoc, e pochi alberghi. Se volete isolarvi dal mondo e dal turismo di massa optate per La Gomera: è l’unica isola che non offre una connessione diretta.

Canarie, dove andare: Gran Canaria o Fuerteventura?

Continuando il ‘tour’ vacanze alle Canarie e consigli, sorge un grande dilemma: Gran Canaria o Fuerteventura? La prima è la meta delle vacanze preferita dalla maggior parte delle persone perché offre tutto ciò di cui si ha bisogno: dal mare al relax, passando per la cultura, il divertimento e lo shopping. La seconda, invece, è la scelta perfetta se desiderate spiagge da sogno e calette dove respirare un po’ di sana libertà. Infine, se siete amanti dell’avventura optate per El Hierro, l’isola più piccola delle Canarie. Dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO nel 2000, è la località ideale se non amate fare il bagno ma preferite prendere il sole. Qui, infatti, sono sconsigliate le nuotate perché la corrente è piuttosto forte.

Riproduzione riservata © 2022 - DG