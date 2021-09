Can Yaman disperato per la fine della storia con Diletta Leotta? L’attore è stato paparazzato mentre si asciugava le lacrime in seguito a una presunta crisi di nervi.

La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata senza ombra di dubbio una delle più seguite e discusse dell’intera estate. Tuttavia, da diverso tempo si parla di un possibile capolinea raggiunto dalla coppia. Da diverso tempo i due non si fanno più vedere insieme, e non interagiscono nemmeno via social come erano soliti fare condividendo vacanze, baci e momenti di tenerezza. Se è possibile che Can Yaman e Diletta Leotta preferissero semplicemente mantenere il riserbo e l’intimità e continuare la loro relazione lontano dalle telecamere, ora arriva un indizio che invece pare confermare la fine della loro storia.

La disperazione di Can Yaman

Lo scoop arriva dalla rivista Diva e Donna, che pubblica alcuni scatti di Can Yaman mentre piange disperato. Le foto provengono da Venezia, durante la Mostra del Cinema in cui lui è stato premiato. Le indiscrezioni che sono trapelate rivelano che l’attore turco potrebbe aver avuto una piccola crisi di nervi dopo un litigio con un collaboratore. Questa discussione, unita al periodo stressante per lavoro e la fine della storia con la Leotta, l’avrebbe spinto verso le lacrime.