C’è posta per te 2026: quando inizia, ospiti e anticipazioni

C’è posta per te torna in televisione con una nuova ed emozionante stagione: ecco quando inizia nel 2026 e quante puntate sono.

Puntuale come un orologio svizzero, a anno nuovo torna l’appuntamento con C’è posta per te. Il programma di Maria De Filippi, in onda ormai da venticinque anni, resta uno dei capisaldi della programmazione di Canale 5. Vediamo quando inizia la stagione 2026, quante puntate sono e le prime anticipazioni.

Quando inizia C’è posta per te 2026?

Se c’è un appuntamento televisivo a cui gli italiani non rinunciano, ovviamente insieme al Festival di Sanremo, è quello con C’è posta per te. Il people show di Maria De Filippi, in onda dal lontano 2000, continua a registrare ascolti che solo la Queen può vantare. Come vuole la tradizione, anche nel 2026 il programma occupa la prima serata del sabato.

La prima puntata è fissata per sabato 10 gennaio, alle ore 21:30 su Canale 5. A partire da questa data, i telespettatori potranno rivedere in azione anche i postini storici del format: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi. Al centro della narrazione di C’è posta per te ci sono sempre le storie delle persone comuni, talvolta con la partecipazione di nomi del mondo dello spettacolo, dello sport o della musica.

C’è posta per te 2026: quante puntate sono e gli ospiti

Come accaduto nelle stagioni precedenti, anche nel 2026 C’è posta per te dovrebbe essere composto da 9/10 puntate, quindi dovrebbe terminare nel mese di marzo. Stando a quanto anticipato da SuperguidaTv, nelle registrazioni già effettuate ci sono stati alcuni ospiti Vip molto amati: Stefano De Martino, Raoul Bova, Can Yaman, Luca Argentero, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Federica Pellegrini, Matteo Berrettini e Gigi D’Alessio.

Inoltre, Maria De Filippi è riuscita ad avere in studio anche un gruppo di ospiti internazionali molto amati: Caner Cindoruk, Feyyaz Duman e Ahu Yağtu, ossia alcuni degli attori della soap turca La forza di una donna.