Busta paga 2022, aumenti: la lista delle persone che hanno diritto a bonus e adeguamenti dei propri contratti nella seconda metà dell’anno.

La crisi non accenna a frenare in Italia, l’inflazione aumenta e i salari devono essere adeguati di conseguenza. Sono in arrivo degli aumenti nella busta paga 2022. Nella seconda metà dell’anno i lavoratori dipendenti, ma anche altre categorie di professionisti, vedranno comparire nel proprio cedolino una somma maggiorata, complice l’erogazione di alcuni bonus. Ma chi avrà effettivamente degli aumenti in busta paga? Ecco la lista delle persone che ne hanno diritto.

Chi riceverà aumenti in busta paga nel 2022

Tra giugno e luglio è previsto il completamento dei pagamenti legati agli aumenti e agli arretrati per i dipendenti pubblici, dopo il rinnovo del contratto avvenuto sul finire della primavera. Il nuovo contratto è adeguato all’inflazione odierna, e quindi subisce un leggero rialzo.

Busta paga

Per questa categoria di lavoratori è previsto il pagamento, sulla busta paga di luglio, degli arretrati relativi al triennio 2019-2021. A quanto ammontano questi arretrati? L’importo è variabile. Per gli impiegati di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici si va dai 1300 ai 2600 euro. Gli aumenti mensili saranno da qui in poi tra i 63 e i 117 euro lordi al mese, a seconda della propria posizione economica.

Bonus 200 euro e modifica del Cuneo fiscale

Sempre a luglio saranno erogati anche i 200 euro in busta paga, un bonus legato a un decreto che vuole aiutare i lavoratori italiani a fronteggiare la crisi. Sono coinvolti in questa misura non solo i dipendenti, ma anche gli autonomi, i pensionati con redditi fino a 35mila euro lordi, i disoccupati, gli stagionali e i percettori di Reddito di cittadinanza.

Resta però il mistero per quanto riguarda gli autonomi, che riceveranno il bonus attraverso un fondo a parte che dovrebbe permettere alla categoria di ricevere la stessa somma. Non sono stati resi però ancora noti i dettagli di questo fondo.

In aggiunta a questo bonus, sono previsti in busta paga nel mese di luglio ulteriori 100 euro, quelli dell’ex bonus Renzi, frutto della modifica del Cuneo fiscale. Un’ulteriore aggiunta rivolta a chi guadagna fino a 15mila euro all’anno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG