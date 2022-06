Pietre naturali e dettagli ricercati rigorosamente realizzati a mano: scopriamo la nuova collezione Ocean di bracciali unisex ideata da Barbara Palermo.

Artigianalità, materiali accuratamente selezionati, design che accosta classico e moderno e naturalmente unicità: ecco le parole chiave che descrivono la nuova collezione di bracciali con pietre naturali realizzata da Barbara Palermo, brand Made in Italy di gioielli e orologi.

La collezione Ocean, ultima creazione del marchio fondato a Bologna da Barbara Palermo, si compone di sofisticati bracciali unisex realizzati utilizzando pietre naturali 100%, star assolute di una selezione di gioielli originali e rigorosamente realizzati a mano.

Perfetti per decorare i polsi e valorizzare qualsiasi outfit, gli accessori della collezione Ocean sono pensati per esaltare la personalità di chi li indossa e dare vita ad abbinamenti sempre diversi e mai scontati.

Peculiarità della collezione Ocean

La collezione Ocean nasce con l’obiettivo di offrire bracciali artigianali creati utilizzando le migliori pietre naturali, considerate una fonte di energia positiva ma anche una risorsa preziosa per dare vita a gioielli dal design unico ed esclusivo.

Dedicando a ogni pezzo la massima attenzione ai dettagli, Barbara Palermo ha creato una collezione di bracciali con pietre naturali ricca di glamour: il nome Ocean richiama il disegno delle onde riportate su monoliti e terminali.

Le miniature metalliche dei bracciali sono modellate a mano e replicate con la tecnica orafa della microfusione e cera persa con doppia placcatura in argento, ma anche anticate e spazzolate a mano. I moschettoni e le catene sono realizzati con acciaio chirurgico 316 L, un materiale totalmente anallergico.

È proprio la rigorosa selezione dei materiali ad assicurare una lunga durata nel tempo, mentre l’artigianalità che caratterizza l’assemblaggio dei singoli elementi rende ogni bracciale un pezzo unico, completamente diverso dagli altri.

Potenzialità delle pietre naturali

Protagoniste della collezione di bracciali Ocean, le pietre naturali accuratamente selezionate da Barbara Palermo spaziano dall’agata alla giada, dall’aulite alla pietra lavica, dall’ossidiana all’ematite.

L’aulite, ad esempio, si caratterizza per un colore bianco venato di grigio, mentre l’agata è una varietà di quarzo che si declina in una lunga serie di tonalità: alla variante blu si affiancano quella verde e quella fuxia, ognuna delle quali vanta specifiche proprietà ampiamente sfruttate nella cristalloterapia.

La Pietra Paesina, invece, si caratterizza per una colorazione che vira tra il grigio e il bruno, mentre la Pietra lavica naturale vanta una tonalità nera opaca molto intensa. A caratterizzarsi per un colore verde intenso, invece, è la traslucida malachite. Non mancano gli inserti in legno naturale, come quello di noce.

Come acquistare online i bracciali Barbara Palermo

Tutte le collezioni di orologi e gioielli di Barbara Palermo sono acquistabili online sul portale web ufficiale del brand, una vetrina ricca di creazioni pensate per andare incontro alle preferenze più diverse e accompagnare eventi e tappe importanti, come matrimoni, anniversari, maternità, battesimi e lauree.

Valore aggiunto del marchio italiano, inoltre, è l’impegno costante finalizzato a garantire una produzione responsabile, che in ogni singola fase si rivela rispettosa sia dell’ambiente sia delle persone coinvolte. La massima trasparenza riguarda anche la scelta dei fornitori e dei partner, che soddisfano pienamente gli standard di qualità e condotta.

Consigli per scegliere il bracciale perfetto

I bracciali si collocano in cima alla lista degli accessori più apprezzati e utilizzati, indipendentemente dall’età e dal genere. Sono monili molto versatili, sia perché si adattano perfettamente a ogni tipo di look sia perché è possibile portarli in modi differenti, ad esempio tenendoli larghi e in movimento oppure facendo in modo che siano perfettamente aderenti al polso.

Come scegliere il bracciale perfetto per sé stessi o da regalare? Per individuare la misura è importante effettuare una semplice valutazione della circonferenza del polso, tuttavia è sempre preferibile affidarsi ai consigli degli esperti.

Il brand Barbara Palermo, ad esempio, mette a disposizione sul sito web un tool molto utile e intuitivo per verificare la taglia del bracciale prima di effettuare l’acquisto: è sufficiente stampare il foglio scaricabile e fare riferimento al sizer prestampato, che fornisce una serie numerica corrispondente alle varie taglie.

