Buon inizio settimana: le frasi migliori e più divertenti per augurare ai propri amici e ai propri familiari uno splendido lunedì.

Buon inizio settimana! Quante volte il lunedì, dopo aver trascorso uno splendido weekend, hai cercato di darti la carica con frasi motivazionali, magari da girare ai tuoi amici? In effetti alzarsi la mattina, dopo un fine settimane di gioia e relax, può essere difficile. Ma c’è sempre un motivo per risvegliarsi col sorriso e per affrontare una nuova settimana che potrebbe regalare tante sorprese e nuovi motivi di grande felicità! Se hai bisogno di alcune frasi belle prima di poter tornare alla tua routine, in questo articolo te ne proponiamo una raccolta che possa in qualche modo riempirti di gioia e di ottimismo!

Buon inizio settimana: le frasi migliori

Iniziare una settimana può regalare sempre tante emozioni differenti. Se si devono cominciare nuovi progetti, può far provare paura, ma anche grande motivazione ed eccitazione. Se invece sei reduce da un fine settimana di vacanza e stai per affrontare una dura settimana lavorativa potresti provare un po’ di abbattimento. Ed è proprio per questo motivo che possono diventare utili alcune frasi di buon inizio settimana, una fonte di ispirazione e di incoraggiamento per ritrovare la giusta mentalità.

Ecco quindi una raccolta di splendide frasi e di aforismi che potresti girare anche ai tuoi più cari amici e ai tuoi parenti, o a qualunque persona cui vuoi davvero bene:

Frasi inizio settimana

– Guarda il lato buono…. almeno il lunedì viene una volta a settimana.

– Di nuovo lunedì… affrontiamolo con ottimismo! Buona settimana.

– Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

– Tutte le grandi cose hanno piccoli inizi. (Prometheus)

– Buongiorno, un buon inizio settimana a chi vive ogni giorno in maniera piena.

– Buongiorno, che tu possa passare una fantastica giornata e che la tua settimana cominci alla grande.

– La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire)

– Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

– Se ti accade al mattino di svegliarti pigro e indolente, tieni presente questo pensiero: “Mi alzo per riprendere la mia opera di uomo”. (Marco Aurelio)

Altri auguri per cominciare al meglio la settimana

Cominciare una settimana può diventare l’occasione per cercare ricostruire la propria mentalità, acquisire quella positività che può aiutare a concentrarsi sui propri obiettivi, a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. E quale miglior modo per incoraggiarsi, se non leggendo alcune frasi di buon inizio settimana, citazioni e aforismi che possono dare la carica come una buona tazza di caffè.

Se quelle che ti abbiamo già proposto non ti bastano, anche in questo paragrafo proviamo a proporti altre frasi che siano in grado di aiutarti e possano trasformarsi in una sorta di mantra:

Frasi buon lunedì

– Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi. (Paul Valery)

– Non importa come ti senti oggi, alzati, vestiti e mostrati. (Paulo Coelho)

– Tenetevi strette le persone che con un semplice messaggio al mattino vi fanno iniziare la giornata con un sorriso. Buon lunedì.

– Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante. Buon inizio di settimana.

– Inizia una settimana nuova di zecca e piena di momenti da vivere. Cerchiamo di renderli indimenticabili. Buon lunedì.

– Non aspettare di avere tutto per goderti la vita, hai già la vita per godere di tutto. Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti.

– “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere”. (Dalai Lama)