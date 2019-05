Con grande emozione Brigitta Boccoli ha rivelato che lei e suo marito Stefano Orfei sono in attesa del loro secondo bambino.

Alle pagine di Di Più Brigitta Boccoli ha rivelato di essere incinta del suo secondo figlio, desiderato nonostante l’età (l’attrice ha 47 anni) e concepito grazie alla fecondazione assistita. L’attrice e suo marito Stefano Orfei hanno già avuto un figlio, Manfredi, che oggi ha 11 anni.

Brigitta Boccoli incinta: la confessione dell’attrice

Un percorso doloroso quello avuto da Brigitta Boccoli per la sua seconda gravidanza: l’attrice ha rivelato a Di Più di aver attraversato momenti faticosi e di enorme tristezza prima di riuscire, finalmente, a concepire il suo secondo bambino grazie alla fecondazione assistita.

A rimanere fedelmente al suo fianco è sempre stato presente il marito Stefano Orfei, a cui è legata dal 2006. “Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli – ha rivelato l’attrice – e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo.”

Quando nascerà il figli di Brigitta Boccoli?

I fan di Instagram si sono stretti attorno all’attrice con messaggi d’augurio per l’arrivo del suo secondo figlio, e tanti sono in attesa di conoscere i dettagli su questa seconda gravidanza. Il secondo figlio di Brigitta Boccoli è atteso per luglio e sarà un maschio: i nomi potrebbero essere

Brando, Leone, Ascanio oppure Rocco.

L’attrice ha raccontato a Domenica Live di aver desiderato moltissimo questa seconda gravidanza, nonostante in passato abbia vissuto la dolorosa esperienza di un aborto: “Devo dirti che ne abbiamo perso uno qualche anno fa non l’ho mai detto. A un certo punto abbiamo detto ‘è rimasto troppo poco tempo, dobbiamo rivolgerci alla scienza”, ha rivelato al salotto di Barbara D’Urso.

