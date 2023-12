Flavio Briatore è intervenuto ad una festa di Fratelli d’Italia ad Atreju e ha detto la sua sul turismo e l’economia in Italia.

Flavio Briatore è intervenuto nel corso di una festa di Fratelli d’Italia ad Atreju, e ha fatto alcune dichiarazioni sulle tematiche che gli stanno maggiormente a cuore, dal turismo all’imprenditoria. Il celebre fondatore del Billionaire ha anche menzionato la vicenda processuale che lo ha visto protagonista per lo yacht Force Blue, e ha dichiarato:

“Abbiamo 7.000 chilometri di costa e non abbiamo una bandiera welcome perché pensano che chi ha le barche è un evasore fiscale. Io sono il classico esempio, mi hanno rotto le palle per 10 anni, poi mi hanno assolto, perché sembrava che avessi rubato chissà che cosa. Il turismo nautico è un turismo che l’Italia abbandona, i comandanti si parlano, dicono non andate in Italia”.

Flavio Briatore: l’intervento ad Atreju

Flavio Briatore è intervenuto nel corso di una festa di Fratelli d’Italia e ha voluto dire la sua sulle tematiche riguardanti l‘imprenditoria e l’economia in Italia. In particolare l’ex marito di Elisabetta Gregoraci (stando a quanto riporta Today), si è scagliato contro il settore del turismo, e ha affermato:

“L’Italia è il paese in cui i turisti stanno meno perché li fregano sempre. Abbiamo quella cultura di fregare la gente, tanto dicono questo è arrivato dalla Polonia, viene due giorni e non lo vedo più, il cappuccio invece di 5 euro lo faccio pagare 10 euro, gli do la mer*a da mangiare, tanto non lo vedo più, vaffan…”, e ancora:

“Dobbiamo mettere i piedi per terra perché non è possibile che uno arrivi a Roma o Milano, stia tre ore con le valigie e non trovi un taxi. Partiamo dalle cose piccole. È tutto cosi: si può fare ma non si fa”. Sui social in tanti si sono espressi in merito a quanto detto dall’imprenditore ad Atreju, e si chiedono se Briatore tornerà a rompere il silenzio in merito alla questione.