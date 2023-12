Attraverso i social Gigi Esposito del duo Gigi e Ross ha annunciato la tragica ed improvvisa scomparsa di suo padre.

Un grave lutto ha colpito in queste ore Gigi Esposito del duo Gigi e Ross: suo padre è infatti scomparso. Lo stesso artista ha annunciato la tragica notizia via social, e ha espresso tutto il suo dolore per la tragica scomparsa del genitore scrivendo:

“Che tu possa continuare a guardarmi così…insegnandomi, come hai sempre fatto, a sfidare i problemi della vita con un bel sorriso…”. Il suo post ha ricevuto centinaia di messaggi di affetto e di solidarietà da parte di fan, amici e colleghi.

…Che tu possa continuare a guardarmi così…insegnandomi, come hai sempre fatto, a sfidare i problemi della vita con un bel sorriso…❤️ pic.twitter.com/U1SpS09OAv — Gigi & Ross (@Gigi_e_Ross) December 15, 2023

Gigi e Ross: il lutto

Un terribile lutto ha colpito in queste Gigi Esposito che, con un post via social, ha annunciato la scomparsa di suo padre. Il messaggio è stato condiviso dall’artista sui canali ufficiali del duo che ha fondato con il collega Rosario Morra, e in queste ore in tantissimi tra fan, amici e colleghi gli stanno esprimendo la loro vicinanza e il loro calore.

Gigi e Ross sono nati entrambi a Napoli, e hanno studiato recitazione l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli, dove si sono conosciuti. Nel corso degli anni i due si sono fatti conoscere ed apprezzare sia in teatro che in tv, e in tanti tra i loro fan continuano a seguirli assiduamente via social.