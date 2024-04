Compleanno speciale per Flavio Briatore dopo i problemi di salute avuti. Sui social è arrivata la dedica di Elisabetta Gregoraci.

Una giornata speciale per Flavio Briatore che festeggia 74 anni. Un momento molto bello, anche al netto dei recenti problemi di salute che hanno spaventato lui e tutte le persone che gli vogliono bene come Elisabetta Gregoraci. Proprio la sua ex e madre di suo figlio Nathan non ha fatto mancare una dedica dolcissima per il festeggiato.

Briatore compie gli anni: la dedica di Elisabetta Gregoraci

Le ultime settimane non sono state affatto semplici per Briatore e i suoi cari. L’imprenditore, infatti, è stato operato al cuore per rimuovere un tumore suscitando grande apprensione da parte della sua famiglia e di tutte le persone che lo seguono.

Il peggio, però, sembra essere alle spalle e la conferma è arrivata anche nella giornata odierna, quella in cui l’uomo ha potuto festeggiare i suoi 74 anni. Sui social, tra le prime persone a voler fare gli auguri all’imprenditore, è stata la sua ex, Elisabetta Gregoraci, che gli è stata accanto in ogni momento.

“Buon compleanno Fla, oggi ha ancora più valore. Ti voglio tanto bene”, ha scritto la showgirl con tanto di foto in compagnia del festeggiato, padre di suo figlio, Nathan.

Gli “auto auguri” dell’imprenditore

Anche il diretto interessato non ha fatto mancare una foto relativa al compleanno. Briatore, infatti, ha condiviso un post di “auto auguri” dove ha fatto vedere la bellissima torta a forma di cuore a lui dedicata. “Happy birthday to me”, ha scritto in inglese l’uomo. Sul dolce, anche un’altra scritta: “Stronger than ever”, con particolare riferimento al difficile momento di salute superato.

