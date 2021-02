Brette Haus lancia le case prefabbricate pieghevoli che possono essere spedite e montate ovunque nel mondo e in un batter d’occhio!

Credevate non fosse possibile mettere in piedi un’intera casa in sole tre ore? A pensarci è stata Brette Haus, una startup nata in Lettonia che ha lanciato il suo progetto di case pieghevoli prefabbricate.

Le abitazioni vengono prodotte in Lettonia in circa otto settimane e poi spedite in qualsiasi parte del mondo. Una volta giunte a destinazione vengono “spacchettate” e montate, un po’ come si fa per assemblare un puzzle tridimensionale. Il processo di montaggio è reversibile e una delle caratteristiche di queste piccole case è proprio la capacità di essere rimontate almeno 100 volte.

Una casa pieghevole e facile da montare

Nel realizzare queste case prefabbricate Brette Haus ha scelto di ridurre gli impatti ambientali e dar vita a un’abitazione eco sostenibile. Per questo le case sono realizzate in legno lamellare e la loro produzione ha un basso impatto ambientale.

Il montaggio di queste casette, che possiamo vedere in un video, può essere completato in sole tre ore e non necessita di fondamenta. È importante però trovare un terreno piano per poter posizionare la struttura. Per migliorare la stabilità dell’intera struttura, viene inoltre suggerito di utilizzare alcune piastre alle quali assicurare la base. La startup lettone ha realizzato diversi progetti che partono da piccole abitazioni fino a spazi più ampi perfetti anche per altri scopi.

Tanti prefabbricati a disposizione

Il modello più piccolo, Brette 20, ha un’estensione di 22 mq e si offre come ottima soluzione abitativa per tre persone. La struttura si sviluppa su un livello inferiore che accoglie un salotto completo di divano letto, mentre sul piano sopraelevato viene posizionata la camera da letto matrimoniale. I costi partono da 18.700 € escluse le spese necessarie al trasporto.

Ci sono poi modelli più grandi, fino a 48 mq, che si possono adattare anche alla realizzazione di veri e propri negozi o spazi per gli eventi. Ovviamente, anche in questo caso totalmente pieghevoli e trasportabili in base alle necessità. Il tempo di realizzazione dei prefabbricati è di otto settimane dal momento in cui avviene l’ordine fino alla partenza della spedizione, bisogna poi tenere conto anche dei tempi di consegna. In funzione della distanza variano notevolmente anche i costi di consegna, ad esempio per ricevere queste casette a Milano bisogna aggiungere 2.200 € per la spedizione.

