Dal 15 ottobre sarà possibile inoltrare domanda per ottenere i bonus Resto al Sud e Autoimpiego Centro-Nord.

A partire dal 15 ottobre 2025 sarà possibile inoltrare online le domande per accedere ai nuovi bonus Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord, introdotti dal Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 (DL Coesione) e gestiti da Invitalia. Entrambe le misure sono concepite per promuovere la nascita di imprese e attività libero-professionali avviate da giovani tra i 18 e i 35 anni, disoccupati, inoccupati o con redditi molto bassi, attraverso voucher e contributi a fondo perduto differenziati tra Mezzogiorno e Centro-Nord.

Resto al Sud 2.0: incentivi fino a 50 mila euro per chi investe nel Mezzogiorno

Il programma Resto al Sud 2.0 sostiene la creazione di nuove iniziative economiche nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, escluse le attività agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

I beneficiari devono essere under 35, inattivi o disoccupati, inseriti nel Programma GOL o appartenenti alla categoria dei working poor, con reddito inferiore alle soglie detraibili previste dall’articolo 13 del TUIR.

Sono ammesse iniziative di lavoro autonomo, impresa individuale, società di persone e capitali, cooperative e società tra professionisti.

bonus lettera

L’incentivo prevede un voucher a fondo perduto fino a 40 mila euro, che può salire a 50 mila euro, oltre a contributi pari al 75 % per investimenti fino a 120 mila euro e al 70 % per programmi compresi tra 120 mila e 200 mila euro.

Le spese finanziabili comprendono ristrutturazioni, macchinari e impianti nuovi, arredi, software, servizi informatici e consulenze tecnico-specialistiche, mentre restano escluse le spese per terreni, immobili, consulenze legali e/o fiscali, materie prime, personale, utenze e leasing.

Autoimpiego Centro-Nord: contributi fino al 65 % per chi avvia un’attività

L’incentivo Autoimpiego Centro-Nord ricalca la struttura di Resto al Sud 2.0 ma si applica alle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Anche in questo caso sono previsti un voucher fino a 30 mila euro, che possono salire anche a 40 mila euro, contributo del 65 % per investimenti fino a 120 mila euro e del 60 % per programmi tra 120 mila e 200 mila euro.

A partire dalle ore 24:00 del 14 ottobre 2025 sarà chiuso lo sportello del precedente Resto al Sud (DL 91/2017), mentre dalle ore 12:00 del 15 ottobre sarà attiva la nuova piattaforma per l’invio delle domande, accessibile su invitalia.it (sezioni Resto al Sud 2.0 – Presenta la domanda e Autoimpiego Centro-Nord – Presenta la domanda). Per accedere sono richiesti SPID, CIE o CNS, firma digitale e PEC.

Le istanze saranno valutate entro 90 giorni in base all’ordine di arrivo e alla disponibilità dei fondi. I beneficiari potranno, inoltre, usufruire di un tutoring tecnico gratuito fornito da Invitalia, pensato per assistere i giovani imprenditori nella corretta gestione della documentazione e nella piena fruizione delle agevolazioni.