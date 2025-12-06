Bonus giovani under 35 da 500 euro al mese: come richiederlo

Il bonus da 500 euro per le nuove imprese avviate dagli under 35: i requisiti da rispettare e come richiederlo all’INPS.

Il bonus dedicato ai giovani under 35 che avviano un’impresa in un settore strategico si può ufficialmente richiedere. Ad annunciarlo, la circolare pubblicata nelle scorse settimane dall’INPS che, inoltre, ha comunicato la procedura telematica per richiedere il contributo, chiudendo così il percorso iniziato con il decreto Coesione del maggio 2024 e proseguito con il decreto attuativo emanato dal ministero del Lavoro nel mese di aprile di quest’anno. I requisiti da rispettare e come inoltrare la domanda.

Bonus giovani under 35 da 500 euro mensili: in cosa consiste

Secondo quanto chiarito dall’Istituto, il bonus – formalmente denominato “Incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica” – è rivolto a chi non ha ancora compiuto 35 anni, risulta disoccupato al momento dell’avvio dell’impresa e ha fondato un’azienda in Italia all’interno di uno dei settori individuati come strategici.

L’attività – inoltre – deve essere stata avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

bonus lettera

Il decreto attuativo ha tracciato un perimetro molto ampio, comprendendo comparti che spaziano dall’alimentare al tessile, dalla chimica alle costruzioni, dai servizi informatici all’assistenza sanitaria. Non sono previsti limiti Isee né soglie di reddito: i requisiti richiesti riguardano esclusivamente età, condizione occupazionale e settore di attività.

A quanto ammonta il bonus e come richiederlo

Da un lato è prevista un’esenzione contributiva per le imprese che assumono lavoratori under 35. Dall’altro, l’INPS eroga direttamente un contributo mensile di 500 euro, valido per un massimo di tre anni e – ad ogni modo – non oltre il 31 dicembre 2028.

L’importo è corrisposto in un’unica tranche annuale anticipata, pari a 6.000 euro per ciascun anno spettante. Trattandosi di un sostegno esentasse, la somma potrà essere impiegata senza incidere sul reddito imponibile.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPS, accedendo al Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche e selezionando la voce Incentivo Decreto Coesione. È richiesto lo SPID e/o la Carta d’identità elettronica; chi ne fosse sprovvisto può rivolgersi a un patronato e/o al Contact center.

La richiesta va inoltrata entro 30 giorni dall’apertura dell’impresa, calcolati a partire dalla data di invio della Comunicazione unica al Registro delle imprese. Per le attività già avviate prima della circolare INPS del 28 novembre 2025, il termine è fissato al 28 dicembre 2025.