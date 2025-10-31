Ritorna il Bonus Viaggi dedicato agli over 60, con sconti e agevolazioni per muoversi in tutta Italia in treno, nave, aereo ed autobus.

Riparte il Bonus Viaggi per over 60, iniziativa pensata per favorire la mobilità e la socialità delle persone anziane. Non si tratta di un contributo economico diretto, bensì di tariffe ridotte, applicate ai principali mezzi di trasporto. Scopriamo, dunque, in cosa consiste e come fruirne.

Bonus viaggi per gli over 60: come funziona

Le scontistiche non sono uniformi a livello nazionale, in quanto variano in base alla regione e/o al gestore del servizio. A beneficiarne possono essere tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 60 anni, anche se in alcune zone l’agevolazione parte dai 65. Non sempre è richiesto l’ISEE, salvo nei casi in cui le amministrazioni locali impongano limiti reddituali al fine di poter fruire del bonus in questione.

treno

Per quanto riguarda le ferrovie, Trenitalia rinnova l’Offerta Senior, con sconti fino al 50% per i titolari di Carta Freccia, mentre Italo Treno propone riduzioni fino al 60 % sulla tariffa Flex, sia in ambiente Smart che Prima. Anche Trenord, in Lombardia, applica ribassi del 20% sui biglietti singoli e del 25% sugli abbonamenti mensili e annuali, pensati per gli over 65.

Agevolazioni anche per navi, autobus e voli nazionali

Per quanto concerne, invece, gli spostamenti via mare, la compagnia Grimaldi Lines conferma uno sconto del 20% per i passeggeri con più di 60 anni diretti verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, valido fino al 31 dicembre 2025.

Anek Lines Italia applica lo stesso sconto anche ai veicoli al seguito, mentre MSC Crociere prevede sconti fino al 10% per chi ha superato i 65.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, bisogna tener presente che non esiste un programma unico, anche se ITA Airways e altri vettori lanciano periodicamente offerte stagionali dedicate ai senior, comprensive di assistenza prioritaria in aeroporto.

A livello locale, diverse amministrazioni regionali incentivano l’uso dei mezzi pubblici: nel Lazio gli over 70 viaggiano gratuitamente su Cotral e Trenitalia regionale, a Torino e a Napoli sono previsti abbonamenti scontati, mentre in Emilia-Romagna le tariffe agevolate dipendono dal reddito e dall’età anagrafica.

Alcuni comuni attivano, inoltre, il servizio Taxi Sociale, rivolto agli anziani con difficoltà motorie e senza rete familiare, in modo da garantire spostamenti verso gli ospedali e i centri assistenziali a costi simbolici.