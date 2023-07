Al via il tour tour dell’estate 2023 di Blanco: vediamo qual è la scaletta dei concerti e tutte le tappe della tournée.

Blanco ha dato il via al suo tour dell’estate 2023. L’artista bresciano porta in scena 29 canzoni, scelte tra i suoi più grandi successi. La prima tappa ha registrato il sold out e il cantante ha ricevuto ottimi giudizi anche dalla stampa. Vediamo qual è la scaletta dei concerti e le tappe della tournée.

Blanco, tour dell’estate 2023: la scaletta dei concerti

Lo scorso 4 luglio, Blanco si è esibito nella prima tappa del suo tour dell’estate 2023. L’artista, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, è tornato sul palco dopo la piccola disavventura all’ultimo Festival di Sanremo, quando si è lasciato andare ad uno spettacolo indecoroso. Le polemiche di quel periodo sono ormai sepolte e il cantante è pronto per cantare insieme ai fan. Di seguito, la scaletta dei concerti:

Anima tormentata

L’isola delle rose

Sai cosa c’è

Pornografia (Bianco paradiso)

Finché non mi seppelliscono

Un briciolo di allegria

Ancora, ancora, ancora

Giulia

Scusa

Ladro di fiori

La mia famiglia

Nostalgia

Innamorato

Afrodite

La canzone nostra (MACE cover)

Belladonna (Adieu)

Bon Ton (con Lazza)

Fotocopia

Mezz’Ora di sole

Lucciole

Lacrime di piombo

Blu celeste

Brividi

Paraocchi

Raggi del sole

Notti in bianco

Stella

Mi fai impazzire

Vada come vada

Nel corso del tour dell’estate 2023, Blanco porta in scena 29 canzoni, scelte tra i maggiori successi degli ultimi anni. La prima tappa della tournée è stata quella dello scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Blanco: le date della tournée estiva 2023

Una cattiva notizia per i fan di Blanco sparsi in tutta Italia: il suo tour dell’estate 2023 prevede due sole tappe, contro le 35 del 2022. La prima, come già sottolineato, è stata quella dello scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. La seconda data, invece, è fissata per il 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.