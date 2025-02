Blake Lively svela il trauma vissuto dai figli a causa della causa contro Justin Baldoni. Ma qualcosa non torna.

Blake Lively è riapparsa in pubblico dopo settimane di assenza in seguito al duro scontro (mediatico e legale) contro Justin Boldoni, coprotagonista e regista di It Ends With Us, ma la situazione in casa sua non è affatto serena.

L’attrice, sposata con Ryan Reynolds, ha confidato ad amici stretti che i loro quattro figli stanno soffrendo a causa della controversa causa legale contro Baldoni, accusato di molestie. Ma qualcosa non torna. Scopriamo cosa sta succedendo.

Le difficoltà di Blake Lively e Ryan Reynolds

Secondo il Daily Mail, la Lively avrebbe dichiarato che la forte esposizione mediatica del caso ha avuto un impatto negativo sui suoi bambini, tanto da spingerla a restare il più possibile a casa per supportarli. “I miei figli sono traumatizzati” avrebbe detto l’attrice, rivelando anche di soffrire di ansia e stress per la situazione.

Secondo PageSix, alcuni documenti depositati in tribunale confermerebbero che la famiglia Reynolds-Lively sta attraversando un periodo di forte stress.

Blake Lively says Justin Baldoni made women ‘uncomfortable,’ kids ‘traumatized’ by drama https://t.co/A4Q5wiYYu8 pic.twitter.com/pWmQ6HMyLn — Page Six (@PageSix) February 19, 2025

“I bambini sono stati emotivamente sradicati, e questo ha avuto un impatto significativo sul loro benessere” si legge nei documenti.

Blake stessa avrebbe accusato sintomi fisici e mentali dovuti alla pressione mediatica, mentre Ryan Reynolds avrebbe ammesso di aver sofferto sia mentalmente che fisicamente per le tensioni legate alla vicenda.

L’attrice ha ridotto al minimo le apparizioni pubbliche, evitando eventi mondani e anche le partite della sua amica Taylor Swift. Anche la sfilata di Michael Kors, alla quale solitamente partecipa, è stata disertata.

Il ritorno sul red carpet: una coppia sotto i riflettori

Nonostante tutto, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno fatto una rara apparizione pubblica durante l’evento SNL50: The Anniversary Special. La coppia è apparsa sul red carpet e si è mostrata sorridente di fronte ai fotografi.

Durante la serata, Reynolds ha scherzato durante una sessione di domande e risposte con Tina Fey e Amy Poehler. Quando Fey gli ha chiesto come stesse, l’attore ha risposto con ironia: “Fantastico, perché, cosa hai sentito?“. La battuta ha scatenato un’ondata di commenti sui social, dimostrando ancora una volta come la coppia affronti le difficoltà con il loro tipico senso dell’umorismo.