Il 25 novembre torna l’appuntamento con il Black Friday da MediaWorld, occasione perfetta per acquistare o sostituire la lavastoviglie: ecco come scegliere quella giusta.

Il 25 novembre 2022 torna l’appuntamento con il tanto atteso Black Friday da MediaWorld, l’evento dedicato allo shopping conveniente pensato per chi desidera acquistare prodotti legati al mondo della tecnologia e all’elettronica a prezzi promozionali.

In occasione del Black Friday, infatti, MediaWorld propone una vasta serie di sconti, offerte last minute e promozioni sulle lavastoviglie delle migliori marche, preziose alleate di tutti coloro che non amano lavare piatti e stoviglie a mano, ma anche di chi desidera risparmiare tempo e soprattutto limitare lo spreco d’acqua.

Come scegliere la lavastoviglie perfetta? Quali sono i fattori che devono orientare l’acquisto? Poter accedere a una selezione di elettrodomestici caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo è certamente importante, ma gli aspetti che entrano in gioco sono numerosi.

Lavastoviglie in offerta: guida all’acquisto

Le lavastoviglie Black Friday disponibili in offerta sul mercato sono numerose, declinate in base al brand, alle dimensioni esterne, alla capienza, alle funzionalità disponibili, alla capacità di favorire il risparmio energetico e naturalmente alla tipologia di installazione.

A questo proposito, infatti, è possibile optare per una lavastoviglie a incasso o a libera installazione: la prima è creata ad hoc per essere integrata all’interno di un elemento d’arredo esistente, mentre la seconda può essere posizionata in qualsiasi luogo della casa purché vi sia la predisposizione per la fornitura e lo scarico dell’acqua.

La lista degli altri fattori che incidono nella scelta comprende:

capienza : dipende dal numero di coperti e a sua volta incide sulle dimensioni esterne dell’elettrodomestico (solo per fare un esempio, una lavastoviglie da 12 oppure da 13 coperti potrebbe essere adatta per un nucleo familiare di 4 persone, che consumano a casa mediamente 2 pasti giornalieri);

: dipende dal numero di coperti e a sua volta incide sulle dimensioni esterne dell’elettrodomestico (solo per fare un esempio, una lavastoviglie da 12 oppure da 13 coperti potrebbe essere adatta per un nucleo familiare di 4 persone, che consumano a casa mediamente 2 pasti giornalieri); funzionalità : le lavastoviglie non sono tutte uguali, soprattutto sulla base della disponibilità di programmi di lavaggio e di funzioni specifiche (oggi la maggior parte dei modelli offrono l’opzione risparmio energetico, oppure il lavaggio specifico per i bicchieri e il risciacquo rapido);

: le lavastoviglie non sono tutte uguali, soprattutto sulla base della disponibilità di programmi di lavaggio e di funzioni specifiche (oggi la maggior parte dei modelli offrono l’opzione risparmio energetico, oppure il lavaggio specifico per i bicchieri e il risciacquo rapido); consumo energetico: questo è uno degli aspetti maggiormente presi in considerazione, con l’obiettivo di ridurre i consumi e di risparmiare sulla bolletta energetica (la classe energetica A, ad esempio, è attualmente considerata la più performante in base agli standard di riferimento).

Come prepararsi al Black Friday 2022

Per cogliere tutte le offerte del Black Friday da MediaWorld è possibile sia recarsi presso lo store più vicino sia dedicarsi allo shopping online, attraverso l’e-commerce ufficiale.

Come non farsi trovare impreparati? Per prima cosa è possibile visitare in anticipo un punto vendita per identificare i prodotti da acquistare durante la promozione, ma è altrettanto utile esplorare il sito web effettuando una ricerca per categoria o per tipologia di prodotto.

Completando la registrazione e creando un profilo personale sul portale, inoltre, è possibile restare costantemente aggiornati grazie all’iscrizione alla newsletter periodica, una risorsa indispensabile per riuscire a cogliere al volo le migliori promozioni.

Da non sottovalutare, inoltre, è il potenziale comunicativo e informativo dei classici volantini cartacei o digitali, uno strumento evergreen sempre efficace per informarsi sulle offerte del momento.

Riproduzione riservata © 2022 - DG