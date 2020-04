Fa bene bere il caffè di sera prima di andare a dormire?

Il caffè è una bevanda che noi italiani amiamo tantissimo; ma fa bene berla prima di andare a dormire? Arriva la risposta della scienza.

Il caffè è una delle bevande più diffuse e consumate del pianeta ma un quesito lo ha sempre visto come protagonista e ha spesso diviso l’opinione pubblica: berlo o non berlo prima di andare a letto?

Questo è un vero e proprio “dubbio amletico” per tutti gli amanti di questa bevanda, marchio di fabbrica per tutti gli italiani. Ecco che cosa dice la scienza.

Caffè prima di andare a letto: sì o no?

La credenza popolare “il caffè fa male prima di andare a letto” è sempre stata una delle più diffuse quando si parla di questa bevanda.

Insonnia e agitazione sono solo due delle cause che vengono attribuite al chicco più amato del mondo, le quali non concilierebbero per niente il sonno.

Caffettiera moka

Il motivo è proprio ricercato nella caffeina, la sostanza “stimolante” per eccellenza che impedisce al nostro organismo di rilassarsi e godersi delle ore di meritato riposo.

Però, qualcosa sembra essersi mosso davvero nel senso contrario: ci sono degli studi, infatti, che certificano come questa bevanda non crei alcun problema sul sonno ed il riposo del nostro organismo. Scopriamo di più.

Bere caffè: nessuna incidenza sul sonno

Uno studio scientifico condotto dalla Harvard Medical University e dalla Florida Atlantic ha portato alla luce che bere il caffè dopo cena non influisce sul sonno e sulla sua qualità.

Hanno studiato, infatti, per due anni un gruppo di 785 persone, tenendo sotto osservazione la qualità del sonno e l’abitudine di bere caffè.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/persone-donna-sonno-2537324/

È emerso, appunto, che non ci sarebbe nessuna correlazione: gli amanti di questa bevanda possono, finalmente, sorseggiare la loro tazza di caffè anche prima di andare a letto senza temere di passare una notte in bianco.

Inoltre berne alcune tazze durante la giornata ha la capacità di portare molti benefici come l’accelerazione del metabolismo, la riduzione di malattie come l’Alzheimer, il rendere il cervello più attivo e il cuore più sano.

Insomma, sia che voi lo beviate al mattino oppure durante le restanti parti della giornata, ovviamente con moderazione, il caffè è e deve rimanere un piacere. Adesso siamo sicuri sia anche sano.

La quarantena fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.