Milly D’Abbraccio a Belve torna ad attaccare Anna Tatangelo e riapre la polemica dopo anni: “Era una ragazzina incompetente”.

Nella puntata di Belve andato in onda ieri, martedì 6 maggio, tra gli ospiti più attesi c’è stata Milly D’Abbraccio, ex diva del cinema a luci rosse. Nel corso dell’intervista, l’ex attrice non solo ha fatto rivelazioni sorprendenti sulla sua vita sentimentale, ma ha anche riaperto vecchie polemiche.

In particolare, ha riacceso i riflettori su un episodio ormai lontano ma ancora molto discusso: lo scontro con Anna Tatangelo nella quarta edizione di X Factor. Intervistata in studio, l’ex attrice e personaggio televisivo ha ricordato senza mezzi termini il confronto avvenuto nel corso delle audizioni, quando si presentò come agente di una giovane cantante in cerca di notorietà. Ma scopriamo che cosa è successo durante l’intervista.

Belve: la versione di Milly D’Abbraccio

Secondo il racconto di Milly D’Abbraccio, fu invitata a entrare nella stanza dei giudici proprio mentre Anna Tatangelo e gli altri esprimevano delle perplessità sull’artista che rappresentava. Da lì scoppiò il diverbio che culminò nella celebre frase pronunciata dalla cantante: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero“

A distanza di anni, Milly D’Abbraccio non ha cambiato idea sull’ex giudice del talent show: “Lei era terra terra, ancora lo penso. Credo fosse la più incompetente e ragazzina, all’epoca“.

Qui una parte dell’intervista di Milly D’Abbraccio a Belve.

Parole dure, che sembrano riaprire una ferita mai rimarginata. Milly ha inoltre sottolineato con orgoglio che la cantante da lei rappresentata all’epoca ha vinto il Festival di Castrocaro pochi mesi dopo, a conferma, secondo lei, della validità della sua intuizione artistica.

Anna Tatangelo: la reazione alle nuove accuse

La frecciatina lanciata da Milly D’Abbraccio ha inevitabilmente riacceso il dibattito online. I fan della Tatangelo e i telespettatori si chiedono se ci sarà una replica da parte della cantante, che fino ad ora non ha commentato.

Intanto, sui social si moltiplicano le reazioni tra chi difende l’artista e chi dà ragione a D’Abbraccio.

Una cosa è certa: la polemica tra Milly D’Abbraccio e Anna Tatangelo è tutt’altro che chiusa.