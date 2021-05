Belen Rodriguez ha condiviso un servizio fotografico in cui appare nuda, con il suo bellissimo pancione in bella vista: fan impazziti.

La piccola Luna Marie, frutto del grande amore che lega Belen Rodriguez ad Antonino Spinalbese, sta per venire al mondo. La showgirl argentina ha condiviso su Instagram un servizio fotografico in cui appare nuda, con il pancione in bella vista. Lo scatto, neanche a dirlo, ha fatto impazzire amici e fan.

Belen nuda con il pancione: il servizio

Belen Rodriguez rasenta la perfezione, questo ormai non è un mistero, ma da quando è incinta ha una luce diversa, che la rende, se possibile, ancora più bella. Attraverso il suo profilo Instagram, la showgirl argentina ha mostrato l’ultimo servizio fotografico che ha fatto con il pancione. Dovrebbe essere all’ottavo mese di gravidanza, per cui al parto manca davvero poco: la piccola Luna Marie – questo il nome scelto per la bambina – si farà conoscere presto dai suoi genitori. Pertanto, la pancia della bella Belenita è al massimo dello splendore ed è la prima cosa che salta all’occhio guardando gli ultimi scatti che ha condiviso su Instagram.

La Rodriguez è nuda e ha addosso solo un velo bianco, che le copre il seno e la zona intima. Belen, con questo speciale servizio fotografico, non ha celebrato solo la sua maternità, ma anche quella di tutte le altre donne che stanno vivendo la sua stessa gioia. Dagli scatti, non a caso, scaturisce una sensualità unica, che solo coloro che sono in dolce attesa riescono a trasmettere.

Ecco l’immagine condivisa dalla showgirl su Instagram:

Belen nuda con il pancione: la foto piace ai fan

A didascalia della fotografia condivisa da Belenita si legge: “The moon inside“, ovvero La luna dentro. Un omaggio alla bimba in arrivo, primo frutto dell’amore che la lega al suo Antonino Spinalbese. E’ lui l’uomo che è riuscito a farle dimenticare l’ex marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago.

Lo scatto in cui appare nuda con il pancione ha riscosso un grande successo. A farle i complimenti per la sua forma smagliante anche in gravidanza sono sia personaggi famosi che gente comune. Immancabile il commento della sorellina Cecilia, così come quello della collega di Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli. Ma anche, giusto per citare qualcuno, Mara Venier, Francesco Arca, Noemi e Salvatore Angelucci.