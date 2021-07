Belen Rodriguez avrebbe scelto dove partorirà la secondogenita Luna Marì: non sarà a Milano, come invece accaduto con Santiago.

Belen Rodriguez sarà presto mamma per la seconda volta. La sudamericana si sta accingendo ad accogliere nel migliore dei modi la sua piccola Luna Marì e sui social non perde occasione per ragguagliare i fan sulle ultime novità della gravidanza, mostrando il dolcissimo corredino della principessina. E non ha sicuramente scordato Santiago, al quale ha indirizzo dolcissime parole: “Tu sarai per sempre il mio principe“, ha scritto la donna su Instagram a corredo di una tenerissima fotografia che la ritrae con ‘Santi’ intento ad accarezzarle il pancione.

Belen Rodriguez: un panorama da sogno

In tempi non sospetti la conduttrice di Tu Si Que Vales aveva confidato ai seguaci di voler passare la sua gravidanza in maniera intima e privata – con le eccezioni del caso -, dedicandosi quanto più alla famiglia e godere al meglio queste settimane che la separano dal primo incontro con Luna Marì.

Né lei né il partner, Antonino Spinalbanese, hanno concesso particolari indizi sul grande evento. A quanto pare, però, i due potrebbero allontanarsi da Milano – città dove è venuto alla luce Santiago – per l’arrivo della piccina. Difatti, per tale occasione pare che Belen Rodriguez abbia optato a favore di una clinica di Padova.

Stando alla notizia diffusa dal Corriere del Veneto, la coppia desidererebbe trascorrere le prime settimane da neo genitori sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo e affacciata sull’Adriatico, in una meravigliosa villa con piscina immersa nel verde della quale la Rodriguez si sarebbe innamorata perdutamente. Durante gli scorsi mesi ne aveva mostrato delle immagini attraverso i propri canali social, definendola un paradiso vero e proprio.

Ultimi controlli

Stando ai pettegolezzi riportati dal quotidiano, lo scorso 6 luglio si sarebbe presentata presso il reparto di ginecologia e ostetricia della struttura ospedaliera per i controlli finali con la sua fidata dottoressa. “Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sta arrivando la fine di questo lungo viaggio – aveva rivelato su Instagram -. Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e di condividerla con voi”.