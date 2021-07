Dopo le dichiarazioni sibillini di Giancarlo Magalli in un’intervista al Fatto Quotidiano, arriva la risposta di Anna Falchi.

Anna Falchi risponde per le rime a Giancarlo Magalli con una punzecchiata, esprimendosi sul suo approdo a I Fatti Vostri. Il dado è tratto: a partire dalla prossima edizione non ci sarà più lo storico presentatore alla guida del programma, lasciando posto alla capitolina. Sarà lei, in coppia con Salvo Sottile, a tirare le redini dello show di Rai Due.

Anna Falchi ribatte a Giancarlo Magalli

Un cambio guardia commentato dallo stesso Giancarlo Magalli in una lunga intervista pubblicata tra le pagina de Il Fatto Quotidiano. In un primo momento si è espresso su colui che è stato il suo collega nell’ultima stagione televisiva: “Con Sottile non ci sono mai stati malumori, devo dire che quello che fa lo fa anche bene – ha dichiarato -. Magari lui poteva avere la voglia di fare di più… Lui mi aveva detto di no. Mi ha detto che non avrebbe voluto fare I Fatti Vostri ma di voler fare altro, forse altro non ha trovato. Va bene, anzi un giornalista ci vuole”.

Giancarlo Magalli

Quindi, l’argomento scottante. Nel momento in cui il giornalista gli ha chiesto: “La scelta di Anna Falchi al suo posto ha fatto fare un salto dalla sedia a molti. Cosa c’entra?”, la replica di Magalli è stata: “Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta”.

Nessun consiglio cercasi

Un’uscita che ha spinto Anna Falchi alla replica, scagliando una frecciatina al presentatore nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Mio. I toni usati dalla donna sono piuttosto coloriti ed è piuttosto evidente come tra i due non corra buon sangue: “Non è usanza chiamarsi quando si inizia un nuovo programma, a meno che non si sia grandi amici – ha affermato la Falchi -. Io grandi amici nel mondo dello spettacolo non ne ho, quindi non vedo perché avrei dovuto sentirlo. Non ho bisogno di chiedere alcun consiglio a Magalli, mi affido completamente alle mani di Michele Guardì: lui mi ha scelta e io ascolterò solo lui”.