Finita di recente al centro della cronaca rosa per via della fine della storia d’amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la felicità al fianco di Antonino Spinalbese. Al momento non sono giunte conferme da parte dei due diretti interessati, ma il video pubblicato su Instagram dall’hairstylist sembra non lasciare spazio a dubbi. Immagini in bianco e nero che mostrano la showgirl sul tetto di un palazzo, immersa in un’atmosfera all’insegna del romanticismo.

Antonino Spinalbese e Belen, scambio di tenerezze social

Nel corso delle ultime settimane si sono fatti sempre più insistenti i rumors in merito ad una possibile liaison tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Al momento i due diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, ma gli ultimi post pubblicati sui social sembrerebbero essere la prova di come fra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia.

Di recente, infatti, il noto hairstylist ha pubblicato un video in cui si vede la showgirl argentina sul tetto di un palazzo. A corredo la seguente didascalia: “Muñeca”, ovvero bambola. Un post che non è passato di certo inosservato, con la stessa Belen Rodriguez che ha commentato: “Me gusta como “vos” me ves”, “Mi piace come mi vedi”.

Belen Rodriguez e il rapporto con l’hairstylist

Oltre al video pubblicato di recente da Spinalbese, la stessa Belen ha pubblicato negli ultimi giorni delle stories su Instagram con protagonista proprio il noto hairstylist. La scorsa settimana, infatti, ha mostrato alcune immagini inerenti una cena sul tetto dell’appartamento di lui, davanti al tramonto. Un’atmosfera decisamente romantica, con tanto di calici di vino, tappeto, cuscini e musica in sottofondo. I due non hanno confermato la loro relazione, ma lo scambio di dediche social sembra avvalorare le voci che ormai da un po’ di tempo circolano sui due.