Perché Denis Dosio ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Uno sbaglio che potrebbe costare la partecipazione al programma alla giovane star del web!

La seconda squalifica della stagione nella casa del Grande Fratello Vip è nell’aria. A farne le spese, potrebbe essere il giovane Denis Dosio che ha fatto lo sbaglio di bestemmiare mentre era insieme a tutti gli altri concorrenti. Il passo falso è stato registrato dalle telecamere, ora cosa succederà? Il regolamento del GF sembra chiaro e non ammetterebbe questo linguaggio.

La bestemmia di Denis al GF

Fonte foto: https://instagram.com/denisdosio

Denis Dosio, nella notte tra l’1 e il 2 Ottobre 2020, poco prima di andare a dormire, avrebbe imprecato. Era in compagnia di Dayane Mello e Adua Del Vesco, entrambi inquadrati dalle telecamere, quando fuori campo si è sentita distintamente la bestemmia del giovane tik toker che adesso rischia grosso.

Gli altri concorrenti, dopo l’imprecazione di Denis lo hanno fissato e Francesco Oppini ha esclamato: “Nooooo”, per poi minimizzare ha subito cambiare argomento. Invece la mattina del 2 Ottobre Tommaso Zorzi ha deciso di fare la spia e, a Patrizia De Black ha spifferato: “Stanotte Denis ha bestemmiato. Sai come intercalare tipico dei romagnoli. Si è sentito bene”.

Il regolamento del GF e la squalifica

Secondo le regole del GF non è consentito, all’interno della casa, un comportamento e un linguaggio irrispettoso come bestemmie, insulti pesanti e frasi di razzismo. Lo abbiamo già visto con Fausto Leali, squalificato per aver chiamato “negro” Enock Barwuah, il fratello di Balottelli.

Alfonso Signorini e la regia dovranno prendere una decisione, se valutare la bestemmia abbastanza grave da meritare la squalifica di Denis Dosio o crederla realmente come un normale intercalare e “passarci sopra”. Aspettando il verdetto il web si divide: i fan di Denis lo difendono mentre tanti altri che hanno sentito distintamente la bestemmia chiedono un trattamento esemplare.