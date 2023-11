Sui social Belen si mostra di spalle immersa nel verde abbracciata alla mamma di Elio Lorenzoni, il futuro marito.

Dopo aver postato la proposta di matrimonio, a cui la showgirl ha risposto con un entusiastico sì, adesso per Belen è arrivato il momento di esibire sui social anche la mamma di Elio Lorenzoni. Nella foto di Instagram le due sono di spalle: non si capisce subito chi sia la donna di fianco a Belen, ma nella caption viene sciolto ogni dubbio: “La mia suocera più bella del mondo”.

Il weekend in famiglia

Belen ha trascorso il weekend con la famiglia con Elio. Sui social si possono vedere foto di una bella domenica di sole autunnale trascorsa all’insegna della pace e della serenità. Dopo il tempo dedicato agli affetti più cari, i due si sono concessi una cena romantica, seduti a tavola uno accanto all’altro.

Belen Rodriguez

Per finire, tanti momenti di gioco con Luna Marì, la secondogenita di Belen avuta da Antonino Spinalbese. Si vedono infatti foto al parco con i bambini e, per chiudere in bellezza, la foto con la suocera, la madre di Elio Lorenzoni, che la Rodriguez definisce come la “più bella del mondo”, quasi a volerla subito differenziare rispetto alle madri dei suoi ex amori. Per la show girl è stata la prima occasione in cui è stata fotografata con la madre del futuro marito.

La storia con Elio

Pare che Elio Lorenzoni, imprenditore di 40 anni, possa essere davvero l’uomo della vita di Belen. Si tratta di una vecchia amicizia della showgirl argentina che da pochi mesi ha riscoperto nella veste di fidanzato perfetto.

La relazione fra i due sembra infatti andare a gonfie vele, tanto che dopo pochissimo è già arrivata la proposta di matrimonio di lui, prontamente pubblicata sui social. Sul profilo di Belen è infatti spuntata la foto di un anello accompagnata da una semplice parola: Sì.