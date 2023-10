Bebe Vio diventa Barbie per il Dream Gap Project della Mattel: ci sono ancora pochi giorni di tempo per provare ad assicurarsi la bambola.

Bebe Vio, atleta paralimpica simbolo dell’inclusività, diventa una Barbie: la Mattel l’ha scelta insieme ad altre quattro fantastiche donne come testimonial del Dream Gap Project. Per provare ad assicurarsi la bambola bisogna partecipare ad un’asta e mancano pochi giorni alla chiusura. Ecco tutti i dettagli.

Bebe Vio diventa una Barbie e va all’asta: i dettagli

Atleta paraolimpica e attivista per l’inclusione, Bebe Vio è diventata una Barbie. La Mattel l’ha scelta insieme ad altre quattro donne come testimonial del Barbie Dream Gap Project, arrivato quest’anno al quinto anniversario. Si tratta di una campagna che ha l’obiettivo di abbattere gli stereotipi che vietano alle bambine di esprimere e sfruttare il proprio potenziale per realizzare ciò che hanno nel cuore.

Ed ecco che Bebe Vio, che ha saputo fare i conti con la disabilità senza abbattersi davanti alle difficoltà, diventa una Barbie. Il motto, ovviamente, è quello che la famosa bambola della Mattel pronuncia nel film a lei dedicato della regista Greta Gerwig: “Barbie può essere tutto, quindi anche le donne possono essere tutto“.

La Barbie di Bebe Vio sarà in vendita in tutto il mondo all’asta, fino al 21 ottobre 2023. Si potrà acquistare tramite eBay e il ricavato verrà devoluto all’associazione art4sport ONLUS dell’atleta paralimpica, che dona protesi e carrozzine sportive ai bambini disabili e organizza corsi ad hoc per loro.

Non solo Bebe Vio: ecco le altre 4 Barbie Dream Gap Project

Non solo Bebe Vio, altre quattro donne sono diventate Barbie per il progetto Dream Gap Project. Si tratta dell’americana Shonda Rhimes (scrittrice, produttrice, autrice e CEO di Shondaland), la francese Helene Darroze (chef di fama internazionale), la messicana Katya Echazarreta (ingegnere elettrico e prima donna del Messico a viaggiare nello spazio) e la cinese Hui Ruoqi (campionessa di pallavolo).

Mentre la bambola dell’atleta paralimpica italiana sarà in vendita fino al 21 ottobre, le altre quattro saranno battute all’asta da Inspiring Girls su Bidding for Good. C’è tempo fino al 30 ottobre per fare la propria puntata. Anche in questo caso, il ricavato andrà in beneficienza.