Barù è un amante della natura e del buon vino e non a caso ha deciso di stabilirsi sulle splendide colline toscane, con un mezzo d’eccezione.

Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, non ha mai fatto segreto di amare la natura, la vita all’aria aperta e il buon vino. Lui stesso ha mostrato via social il camper vintage con cui (stando a quanto riporta Fanpage) si sarebbe stabilito in una splendida tenuta in Toscana di sua proprietà.

Barù: dove abita

Il nipote di Costantino della Gherardesca e concorrente del GF Vip 6, Barù, ha deciso di allontanarsi dalla vita frenetica della città e di cercare maggiore serenità in aperta campagna. Per questo avrebbe acquistato uno splendido camper vintage che si troverebbe in un podere di sua proprietà, sulle colline della Toscana. Lui stesso ha mostrato quella che sarebbe la sua abitazione attraverso i social, dove ha fatto il pieno di like tra i fan.

In Toscana Barù può coltivare la sua grande passione: oltre all’amore per la natura infatti, il nipote di Costantino della Gherardisca è un affermato enologo e in Toscana si trovano alcuni dei più famosi vini del mondo.

I viaggi in giro per il mondo

Prima di stabilirsi in pianta stabile in Toscana, Barù ha girato il mondo: ha infatti vissuto in California, Spagna e Australia e si è sempre definito uno spirito libero. Barù ha sempre affermato di amare stare da solo e, escluso qualche flirt avuto in passato (con alcune donne famose dello show business, tra cui Victoria Cabello) il famoso enologo sarebbe rimasto single. Il nipote di Costantino della Gherardesca è sempre stato piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non si hanno notizie certe riguardanti le sue conquiste amorose.

