Barbara D’Urso ha querelato la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, per diffamazione. L’aveva accusata di essere raccomandata.

L’ex volto mediaset Barbara D’Urso ha deciso di querelare per diffamazione la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli. I fatti della querela risalgono al 2019, quando la Rivelli ha commentato alcuni episodi avvenuti durante la trasmissione Pomeriggio Cinque.

Secondo la conduttrice, i commenti sarebbero lesivi del suo onore e della sua carriera. Intanto le due donne sono alla ricerca di un accordo prima della seconda udienza. La prima si è tenuta il 14 marzo 2024.

Perché Barbara D’Urso ha denunciato Naike Rivelli?

Le parole che non sono state gradite dalla conduttrice sono state pronunciate dalla Rivelli nel 2019.

Il primo episodio commentato dall’attrice è stato quello dell’intervista a Vittorio Sgarbi mentre il secondo è quello relativo all’intervista a Silvio Berlusconi.

Naike Rivelli

In quelle occasioni Naike Rivelli lasciò intendere che la conduttrice televisiva dovesse il suo successo lavorativo non alle sue capacità professionali ma a favoritismi di potenti della rete per cui lavorata. Favoritismi che, sempre secondo la Rivelli, la D’Urso avrebbe ottenuto dietro atti sessuali.

A difesa delle sue parole, l’avvocato dell’attrice ha dichiarato che non era sua intenzione offendere la conduttrice Mediaset ma “Piuttosto criticare un modello, un modo da fare televisione rappresentato dalla D’Urso. Erano delle critiche a una tipologia di modo di fare televisione“.

Barbara D’Urso: com’è andata la prima udienza

Nel corso della prima udienza, che si è svolta il giovedì 14 marzo, gli avvocati delle due parti hanno discusso della possibilità di trovare un accordo.

I difensori dell’attrice hanno, infatti, dichiarato: “Nella prossima udienza avverrà una cosa ancora più importante perché oggi per la prima volta abbiamo discusso con gli avvocati della D’Urso per una possibile definizione bonaria del processo. La signora D’Urso ha dichiarato in tribunale che lei non ha interesse ad avere del denaro, se si tratta di manifestare delle scuse perché lei si è sentita offesa dalle parole di Naike valuteremo questa possibilità e quindi il processo si chiuderà“.