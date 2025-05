Barbara D’Urso corre in edicola per la nuova copertina di “7”: l’attesissima intervista con rivelazioni e retroscena inediti.

Barbara D’Urso è la protagonista degli ultimi gossip usciti in questa settimana per via di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Ma nella mattina di oggi, la conduttrice televisiva si è mostrata sui social mentre si recava in edicola per acquistare l’attesissimo numero del magazine “7”. Il motivo? La stessa conduttrice appare sulla copertina del magazine del Corriere della Sera. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’intervista.

Barbara D’Urso: l’intervista tanto attesa

Pochi giorni fa Barbara D’Urso aveva annunciato che, dopo un silenzio di due anni, avrebbe finalmente detto tutta la verità su quanto successo in Mediaset e il suo addio improvviso.

La conduttrice, lontana dalla televisione da quasi due anni, si è mostrata entusiasta mentre acquistava una copia del giornale in edicola. Un gesto semplice, ma carico di significato, per celebrare un momento di riscatto personale e professionale.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Nel colloquio con il settimanale, Barbara racconta il dolore per l’improvvisa interruzione del suo storico programma Pomeriggio Cinque. Fino al giorno prima riceveva oltre 200 messaggi al giorno, poi il silenzio. Il licenziamento è stato un trauma: “Di colpo avevo troppo tempo, dovevo occupare la mente“. Da qui la decisione di partire per Londra e studiare inglese, affrontando la solitudine con coraggio.

Tra i passaggi più intensi dell’intervista c’è il ricordo della madre, scomparsa quando Barbara aveva solo 11 anni. “Non aver affrontato quel dolore mi ha insegnato che il dolore va attraversato” confessa.

Una nuova vita tra danza, teatro e beneficenza

Nonostante il colpo subito, Barbara D’Urso non si è fermata. Ha creato una società di eventi con un’amica, ha intensificato le lezioni di danza classica e ha iniziato una tournée teatrale. Inoltre, ha organizzato una vendita di beneficenza con oggetti simbolici della sua carriera, come le iconiche cartelline di Live – Non è la d’Urso, a favore della cooperativa Arimo.

A colpire, però, è la frase carica di mistero detta nel corso dell’intervista: “Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora“. Parole che lasciano intendere che la vicenda post-Mediaset potrebbe avere sviluppi futuri.