Secondo le prime informazioni riportate da ANSA, un bambino di 2 anni è caduto dalle scale del suo appartamento a Lucca, abbracciato alla mamma. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente ma quello che è emerso dopo, è un grave trauma cranico per il bimbo che è stato subito trasportato d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze. Attualmente è in prognosi riservata e non sono note le condizioni della madre. I soccorsi sono arrivati in modo tempestivo e il bambino è stato trasportato nell’elicottero Pegaso del 118 con la massima priorità. Le sue attuali condizioni non sono ovviamente disponibili, si spera che la velocità dei soccorsi sia bastato per renderlo quanto meno fuori pericolo. Successivamente, verranno rilasciate maggiori dettagli sull’accaduto e sulle condizioni del bimbo.